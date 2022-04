KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa, men den här gången gör vi också en utflykt till Indien. Denna gång: Solaris får ännu en stororder på elbussar; Äldre dubbeldäckare från Volvo blir elektrisk; Jättelik och unik upphandling om närmare 5 700 elbussar.

Italien: Den polska busstillverkaren Solaris fortsätter att hålla ställningarna som en av de stora elbussleverantörerna i Europa. Solaris har nu fått ytterligare en order på 75 batteribussar från lokaltrafiken i Milano, ATM Milano. Ordern ingår i det ramavtal om 250 elbussar som Solaris tidigare har tecknat med ATM Milano. Två tidigare order om sammanlagt 140 Solaris Urbino electric har redan levererats till den italienska storstaden.

Även den nya ordern gäller Urbino 12 electric och ska levereras och sättas i trafik under senare delen av det här året.

Bussarna kommer att vara försedda med Solaris högenergibatterier med en kapacitet på närmare 400 kWh. Laddning sker via en inverterad pantograf, alltså en pantograf som sänks ner mot busstaket från en laddstation. Drivlinan består av en elektrisk axel med två integrerade motorer.

England: I Europa finns flera företag som konverterar dieselbussar till elbussar. Ett av dessa är brittiska Equipmake som i veckan visade upp en tidigare dieseldriven dubbeldäckare med kaross från Wrightbus och som man har konverterat till batterielektrisk drift.

Den aktuella bussen var en Volvo B5LH dubbeldäckare från 2013 och ursprungligen byggd som en dieselelektrisk parallellhybrid, men som hade fått en ny drivlina med en elmotor med en maxeffekt på 400 kW. Batterikapaciteten är 382 kWh och laddning sker via CCS2-kontakt.

Enligt Equipmake undersöker man i förväg varje bussmodell för att se om den är lämplig för konvertering.

När arbetet med att bygga om äldre bussar till eldrift är i full gång räknar företaget med att konvertera upp till fem bussar i veckan. Företaget lovar att bussarna efter konvertering kommer att ha en räckvidd per laddning på cirka 220 – 375 kilometer.

Konverteringen uppges kosta mindre än hälften av inköpspriset för en ny, batterielektrisk buss.

Presentationen av den konverterade Volvobussen ägde rum vid den årliga branschkonferensen ALBUM i Blackpool i England. Album är en organisation med beslutsfattare från omkring 150 bussföretag som medlemmar, både offentligt ägda och privata, och som kör kollektivtrafik med buss. Med i ALBUM är också leverantörer till branschen. Förkortningen står för Association of Local Bus Company Managers.

Indien: Tala om stor elbussupphandling. Ett statligt indiskt bolag, Convergence Energy Services Limited (CESL) har i ett unikt upphandlingsförfarande upphandlat 5 450 enplans elbussar och 135 eldrivna dubbeldäckare till fem jättestäder i Indien: Kolkata, Delhi, Bangalore, Hyderabad and Surat.

Upphandlingen gällde fem olika kategorier elbussar. Jätteföretaget Tata Motors vann i samtliga. Upphandlingen är värd cirka 64 miljarder svenska kronor och gällde ett komplett paket om leverans, drift och underhåll av bussarna med tillhörande infrastruktur, både för laddning och annan nödvändig infrastruktur. CESL har således valt den hittills ovanliga metoden att upphandla elbusstrafik som en komplett tjänst.

Anbuden värderades utifrån en årlig körsträcka per buss om 7 000 mil under tolv år när det gällde 12- och 9-metersbussar. Bussarna ska gå i trafik under tolv år eller en sträcka av 100 000 mil. Minsta godkända tillgänglighet till bussflottan är 95 procent.

Enligt CESL ligger priserna i upphandlingen mellan 15 och 48 procent lägre än vad som tidigare har varit fallet. Enligt Tatas vinnande bud är driftskostnaden för en 12-metersbuss cirka 5,50 svenska kronor och för en 9-metersbuss cirka fem kronor, inräknat kostnaderna för laddning.