Resenärerna återvänder snabbare under helger

Resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm har åtminstone just nu stabiliserat sig på en lägre nivå än innan pandemin. Jämfört med 2019 låg resandet med SL-trafiken under vecka 14 generellt på cirka 80 procent av nivån samma vecka innan pandemin. Resandet under helgerna har återhämtat sig bättre än resandet under veckodagarna.

SL mäter resandet genom att räkna hur många resenärer som varje dag passerar in genom tunnelbanans och pendeltågens spärrar. Det ger en övergripande bild av hur många som åker med kollektivtrafiken i Storstockholm, vecka för vecka. Vecka 14 fortsatte antalet inpassager till pendeltågen och tunnelbanan att ligga på drygt en miljon per veckodag och något färre på lördagar och söndagar.

– Vi börjar nu se mönster i hur många som reser per dag och vi ser att resandet återhämtar sig snabbare på helger än på veckodagar. Att det är just arbetspendlingen som tar lite mer tid att återhämta sig kan vara tecken på att man inte nödvändigtvis väljer bort kollektivtrafiken utan snarare att man väljer att arbeta på distans i högre grad nu än 2019, säger Erik Norling, trafikdirektör på trafikförvaltningen i Region Stockholm.