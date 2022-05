EU-stöd till utveckling av självkörande minibussar

Det finska företaget Sensible 4 har av den europeiska investeringsbanken beviljats ett lån på åtta miljoner euro, cirka 75 miljoner kronor, för att fortsätta att utveckla en mjukvara för självkörande, autonoma, fordon. Sensible 4 har de senaste åren arbetat med en mjukvara som fungerar även under mycket svåra väderförhållanden som snöoväder, kraftigt regn, dimma och sandstormar.

Sensible 4, med bas i Esbo utanför Helsingfors, utvecklar system för autonom körning för alla slags fordon i alla klimat. Företaget hävdar att autonom körning bidrar till hållbarare transporter med färre trafikolyckor och minskade utsläpp av koldioxid och andra föroreningar.

– Medlen från den europeiska investeringsbanken hjälper oss att färdigställa vår grundprodukt och kommer nu att bidra till att vi kan starta förserieproduktion med sikte på en massproduktion. De första produkterna från Sensible 4 är nu redo för förserietillverkning, säger Harri Santamala, vd för Sensible 4.

– Förutom att autonoma, eldrivna transporter bidrar till trafiksäkerhet och hållbarhet bidrar de också till att lösa den akuta förarbristen i Europa. Att utöka kollektivtrafiken och godstransporterna skulle kräva ännu fler förare och en flotta med självkörande fordon är ett bra sätt att lösa problemet.

Europeiska investeringsbankens vice ordförande, det tidigare svenska statsrådet Thomas Östros, pekar på att fordonsindustrin nu går igenom radikala förändringar.

– Vår finansiering av Sensible 4 visar på den europeiska investeringsbankens engagemang i att stödja ledande företag i Europa när det gäller innovation och mer hållbara transporter, säger Östros.