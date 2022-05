Uppåt för Scanias bussar

Efter pandemin har nu Scanias bussförsäljning vänt kraftigt uppåt. Scanias orderingång för bussar under första kvartalet 2022 ökade jämfört med samma tid förra året till 1 665 jämfört med 1 007 enheter. Leveranserna minskade dock under det första kvartalet. Scanias marknadsandel inom bussar i Europa uppgick till 4,9 procent för första kvartalet 2022 jämfört med 5,4 procent under motsvarande period föregående år. Det framgår av Scanias kvartalsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen. Scanias rörelseresultat minskade från 4 657 miljoner kronor till 2 607 miljoner kronor under det första kvartalet. Rörelsemarginalen krympte från 13,0 till 7,5 procent.

I Europa ökade orderingången på bussar med 18 procent till 470 bussar, jämfört med 399 i fjol. Ökningen skedde främst i Italien och Storbritannien. I Latinamerika ökade orderingången med 164 procent till 995 bussar, jämfört med 286. Ökningen skedde främst i Colombia, Argentina och Chile.

I Asien minskade orderingången med 40 procent från 103 till 62 (103) bussar mned Taiwan som viktigaste marknad. I Eurasien minskade orderingången med 55 procent och uppgick till fem bussar, jämfört med elva förra året. Orderingången i Afrika och Oceanien ökade med 14 procent från 117 till 133 (bussar, främst hänförligt till Kenya och Sydafrika.

Leveranserna minskade med 26 procent, från 1010 bussar första kvartalet i fjol till 745 i år. De främsta marknaderna var Sverige och Italien.

Som en följd av de minskade leveranserna backade också Scanias nettoomsättningen för bussar med 32 procent till 1 210 miljoner kronor från 1 789 under det första kvartalet.

Scania särredovisar inte lönsamheten i bussverksamheten.

För Scania som helhet, alltså både lastbilar och bussar, minskade orderingången med 43 procent, från 36 944 enheter första kvartalet 2021 till 20 988 samma period i år. Leveranserna backade med 28 procent, från 23 033 enheter till 16 645 enheter.