Pristak för SL-resor nästa år

Nästa år införs ett pristak för biljetter i kollektivtrafiken i Region Stockholm, SL. Det innebär att resenärer som reser på enkelbiljetter slutar att debiteras efter ett visst antal resor under en dag. Systemet för pristak kallas capping. Först ut är ett pristak för resor under en dag. Om det fungerar väl utvidgas systemet till att gälla även månad. Nästa vecka väntas politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm att besluta om pristaket vars detaljer ännu inte är klara.

Konceptet innebär att ett pristak, efter ett antal enkelbiljetter, exempelvis sätts per dag eller månad, så att enkelbiljetter utöver taket inte debiteras resenären för den perioden. I SL-trafiken innebär det rent praktiskt att resenären vid tredje eller fjärde enkelresan med betalkort varje dag slutar att debiteras. Hur systemet fungerar för enkelresor som säljs via SL-appen och i spärrkiosker kommer Trafikförvaltningen att titta på nu under hösten.

– Om allt går väl kommer dagcapping, alltså ett pristak för enkelresor per dag, att införas i början av 2023. Senare kan capping för månadsbiljetter följa. Men vi vill först vara säkra på att tekniken fungerar fullt ut, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) till bussmagasinet.se.

När capping införs månadsvis innebär det att om tillräckligt många resor görs för att uppnå priset av ett månadskort så ska inte resenären debiteras mer. Målet är att locka nya resenärer likväl som att få tillbaka de resenärer som ännu inte återvänt efter pandemin. Genom att introducera ett pristak i SL-biljetterna ska man nå ökad flexibilitet, ökad betaltrygghet men framför allt ökat resande och ökade intäkter.

– Bakom införandet av capping ligger ett stort arbete med ett nytt biljettsystem för SL-trafiken och innan vi går vidare vill vi också se vilken omställning en capping på dagsbasis ger. Sedan kan ett inriktningsbeslut för månadskorten följa. Bort med onödiga debiteringar och in med resenärerna är målet. Vi vill skapa en enkelhet som gör att resenärerna är villiga att betala för enkelbiljetter, säger Kristoffer Tamsons.

– Lösningen ska göra det enklare för människor att välja kollektivtrafiken. Redan idag ser vi tydliga förändringar i hur våra resenärer betalar för sin resa. Försäljningen av enkelbiljetter har ökat påtagligt, likaså att resenärerna blippar sitt betalkort istället för att använda ett särskilt SL-kort.