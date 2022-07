Billig kollektivtrafik slår mot turist- och långfärdsbussar

Under sommaren kan man resa med all regional och lokal kollektivtrafik i hela Tyskland för en hundralapp i svenska pengar, eller nio euro per kalendermånad. Den så kallade 9-eurobiljetten har blivit en stor succé för kollektivtrafiken i landet. Men kampanjen har en baksida enligt den tyska bussbranschens organisation, BDO: Kollektivtrafiken må vara en vinnare, men turistbussar, beställningstrafik och expressbussar är stora förlorare. Det är trafik som oftast körs av små och medelstora bussbolag.

BDO har gjort en rundfråga bland sina medlemmar om utvecklingen under juni, den första av tre månader med 9-eurobiljetten. Resultatet visar att många människor har valt att resa med sin 9-eurobiljetten i den lokala och regionala kollektivtrafiken istället för den kommersiella trafiken. Närmare hälften, 45 procent, av de företag som arbetar med turist- och beställningstrafik uppger att de förlorat resenärer under juni på grund av 9-eurobiljetten. Lika många säger att situationen var oförändrad och nio procent talar om ökat resande.

Seniorer, den viktigaste kundgruppen i turist- och beställningstrafiken, har minskat med 68 procent, föreningar och grupper med 52 procent samt skolelever med 54 procent.

Expressbussarna har tagit rejält med stryk enligt BDO:s undersökning: 70 procent av bussföretagen har tappat mer än 60 procent av sina resenärer.

Samtidigt rapporterar drygt tre fjärdedelar av de bussföretag som kör kollektivtrafik om ett ökat resande till följd av 9-eurobiljetten.

BDO, Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen, är den tyska motsvarigheten till Sveriges Bussföretag och organiserar de privata bussföretagen i landet. I en kommentar till undersökningen säger BDO att man välkomnar ökningen av antalet resenärer i kollektivtrafiken. Samtidigt noterar man ett ändrat resebeteende som har skett på bekostnad av bussturism och långväga busstrafik – något som politikerna varken väntade sig eller önskade.

– Syftet med en skattefinansierad biljett i kollektivtrafiken kan inte vara att miljövänliga transportmedel stjäl passagerare från varandra och därmed snedvrider konkurrensen till skada för bussbranschen, säger BDO:s vd Christiane Leonard.

– Den politiska uppgiften måste vara att minska de individuella bilresorna för att främja en ändring av trafiken och miljöskyddet.

9-eurobiljetten är en unik satsning på kollektivtrafik som den federala regeringen i Berlin har drivit igenom. Biljetten gäller under juni, juli och augusti för all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland, alltså inte bara i den region där den köpts. Däremot inte i interregional trafik. Priset är nio euro per kalendermånad.

Syftet med 9-eurobiljetten är främst att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken efter pandemin, men också för att få fler att i framtiden byta bil mot buss, tunnelbana, spårväg eller tåg.