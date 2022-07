KLimatbiljett för resor i hela landet

En klimatbiljett, ”Klimaticket” som gäller för obegränsat antal resor i all kollektivtrafik i hela landet och som kostar 730 kronor i månaden. Det föreslår den tyska branschorgani-sationen VDV, den tyska motsvarigheten till Svensk Kollektivtrafik. Om regeringen agerar snabbt kan en sådan biljett införas redan den 1 september, säger VDV.

Biljetten skulle gälla i all kollektivtrafik samt för tågresor i andra klass som en uppföljning på den 9-eurobiljett som finns i landet under juni, juli och augusti. Biljetten har blivit en stor succé och varannan tysk har nu en sådan biljett i fickan – på papper eller digitalt (klicka här).

Ny dynamik

9-eurobiljetten har skapat en helt ny dynamik för resandet i kollektivtrafiken. Det är, anser VDV, ett läge som det inte går att backa från, inte minst därför att motivet att premiera klimatvänlig mobilitet är tyngre än någonsin.

9-eurobiljetten är en unik satsning på kollektivtrafik som den federala regeringen i Berlin har drivit igenom. Biljetten gäller under juni, juli och augusti för all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland, alltså inte bara i den region där den köpts. Däremot inte i interregional trafik. Priset är nio euro per kalendermånad.

Den som redan har en periodbiljett i sin kollektivtrafik riskerar inte att ha betalat för mycket: Deras förköpta biljetter räknas automatiskt om till nio euro/månad för sommarmånaderna och eventuell prisskillnad mot redan köpta periodbiljetter återbetalas.

Syftet med 9-eurobiljetten är främst att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken efter pandemin, men också för att få fler att i framtiden byta bil mot buss, tunnelbana, spårväg eller tåg. Men även det ryska överfallet på Ukraina är ett argument.

– Varje person som går över till kollektivtrafiken bidrar till att minska vårt beroende av rysk energi och gör att vi närmar oss våra miljömål, sa den tyske transportministern Volker Wissing tidigare i sommar.

Fortsättning

– Redan från start stod det klart för alla beslutsfattare att priset på nio euro inte gick att finansiera mer än under tre månader, inte minst med tanke på de kraftigt ökade energi-, personal- och materialkostnaderna hos trafikföretagen, kommenterar VDV:s vd Oliver Wolff.

Därför föreslår VDV nu en nationell kollektivtrafikbiljett till ett pris av 69 euro, cirka 730 kronor. Kostnaden för regeringen i Berlin beräknas bli två miljarder euro årligen från och med nästa år. I år behövs inga ytterligare statliga medel eftersom det pandemistöd till kollektivtrafiken som regeringen tidigare har klubbat räcker året ut.

Om regeringen agerar snabbt kan klimatbiljetten införas den 1 september, för att sedan utvecklas ytterligare från den 1 januari 2023.

Österrike har tidigare infört en liknande klimatbiljett som nu föreslås i Tyskland, men den österrikiska varianten är något dyrare. Normalpriset är 1 095 euro för ett helår, men det finns rabatter för ungdomar upp till 25 år, seniorer och även familjerabatter.

Dessutom finns en bonus sedan den 1 juli. Den som köper en klimatbiljett får en extra, trettonde månad i all kollektivtrafik i Österrike.

Den österrikiska klimatbiljetten gäller i all regional och lokal kollektivtrafik, men också på andra klass tåg i hela landet.