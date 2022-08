Minskad bränsleförbrukning med solfilm på taket

Allt fler företag arbetar i likhet med tyska Sono Motors (klicka här) med att utnyttja solenergi för att minska drivmedels-förbrukning och utsläpp. Belgiska MSIE levererar således flexibel solfilm som kan installeras på busstak, men även på kyllastbilar, järnvägsvagnar, vanliga skåpbilar och så vidare. Enligt företaget kan drivmedelsförbrukningen för en vanlig buss minskas med 5 – 10 procent och koldioxidutsläppen med 4,5 – 6 ton/år. Energin från solpanelerna används till att driva en del av elutrustningen ombord.

Solfilmen kan böjas upp till 30 grader och har en tjocklek på endast 1,4 millimeter samt väger 2,4 kilo per kvadratmeter. Filmen levereras i moduler om antingen 1 x 1,7 meter eller 1 x 2 meter. På en normal tolvmetersbuss går det att montera sex moduler.

Filmen monteras på busstaket entingen med silikonlim eller med självhäftande kardborrband. Det finns således inget behov av några monteringssystem i metall som fallet är med solpaneler som inte är flexibla.

Bland företag som har testat tekniken finns Keolis i Danmark som testat den på dieselbussar från Iveco, likaså lokaltrafiken på Malta som just har inlett tester på sina bussar från Otokar.

Även FlixBus har nyligen testat tekniken på en av sina bussar i trafik mellan Dortmund i Tyskland och London. Enligt FlixBus test sparade man in 1,7 liter diesel per 100 kilometer. Om bussen kördes 600 kilometer om dagen uppgick drivmedelsbesparingen till omkring tio liter per dag under testet som gjordes när det inte ens var sommar.