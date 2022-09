Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafik-nämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

Intäkterna var på grund av pandemin mycket lägre än budget, medan kostnaderna för trafiken var betydligt högre än budget, skriver kollektivrafiknämnden i regionen i sin delårsrapport.

Under januari och februari var resandet mycket lågt på grund av pandemin, men sedan dess har det ökat gradvis. Under resten av året räknar de ansvariga för kollektivtrafiken i Värmland med att intäkterna kommer att ligga på 90 procent av nivån under 2019, alltså tiden innan pandemin.

För hela året väntas intäkterna för kollektivtrafiken i Värmland bli 20 miljoner lägre än budget. Samtidigt landar kostnaderna på nästan 74 miljoner över budget. ”Inflation, höjda bränslepriser och ökade löner påverkar det index som används vid beräkning av

ersättning till trafikföretagen”, heter det i delårsrapporten för kollektivtrafiken i Värmland.

Nu föreslås kollektivtrafiknämnden begära 89 miljoner kronor extra för att. stärka ekonomin – 58 miljoner kronor för återstart och omställning i år och 31 miljoner nästa år.