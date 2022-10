Dubbelt upp för bussarna över Öresundsbron

Busstrafiken över Öresundsbron har ökat kraftigt hittills i år, jämfört med i fjol visar nya siffror från Öresundsbron. Men totalt ligger persontrafiken alltjämt under 2019 års nivå. Godstrafiken har däremot ökat med 19 procent jämfört med perioden januari – september 2019.

Under de första nio månaderna i år passerades bron i genomsnitt av 112 bussar per dag. Samma tid förra året var det 51 bussar om dagen. Men än är busstrafiken nästan 35 procent lägre än under motsvarande tid 2019 då 171 bussar om dagen passerade bron .

Bron har nu 86,5 procents marknadsandel av busstrafiken över Öresund.