Forskare: Satsning på lågtrafik ger fler som reser även i högtrafik

Att satsa på avgångar då färre reser ger fler resenärer i kollektivtrafiken även under rusningstid. Det konstateras i en doktorsavhandling vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Att ha ett bättre utbud av turer gör kollektivtrafiken tillgänglig för fler resenärer. Samtidigt är det ett kostnadseffektivt sätt att få ett ökat resande, konstaterar forskaren Joel Hansson på K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Han har bland annat undersökt hur resandet ändrats efter att man förbättrat turutbudet under lågtrafik på regionala tåg- och busslinjer i Skåne.

– Resandet ökade kraftigt även under rusningstid sedan man täppt till några luckor i tidtabellen under lågtrafiktiden mitt på dagen och kvällstid. På det sättet kunde konsekvent entimmestrafik erbjudas från morgon till kväll. Resultatet visar att det är viktigt för resenärerna att kollektivtrafiken är tillgänglig hela dagen, även om de normalt inte använder sig av turerna utanför rusningstid, säger Joel Hansson.

– Det är lätt att gå i fällan och tänka att det är under rusningstid man ska satsa på kollektivtrafiken för att locka så många resenärer som möjligt. Men den enskilda turen med få resenärer är kanske inte så kostsam som den kan verka. I själva verket verkar den ha stor betydelse för det totala resandet, säger Joel Hansson.

I sin doktorsavhandling pekar han på några punkter som är viktiga att tänka på när man utvärderar en satsning på fler turer under lågtrafik.

En av dessa är att det är nödvändigt att vara uthållig. Effekterna av ett ökat utbud under lågtrafik kommer inte på en gång utan tar en viss tid. Det gäller också att inte utvärdera enskilda turer utifrån hur resandet just på den turen är. Även om det finns till synes tomma avgångar kan det få stora konsekvenser om en sådan tur dras in.

Viktigt är också, enligt avhandlingen, att ett bättre utbud utanför rusningstid gör kollektivtrafiken tillgänglig för fler än dem som pendlar till arbete och skola. Samtidigt är det en kostnadseffektiv åtgärd för ökat resande, slår avhandlingen fast.