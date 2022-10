Hundratals konsulter ska bort från SL

SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, ska göra sig av med 180 konsulter de närmaste tre åren. I praktiken är det fler eftersom en del konsultavtal inte motsvarar heltidsuppdrag. Istället SL anställa 180 nya medarbetare, varav 20 chefer. Syftet är enligt SL att spara pengar och samtidigt stärka den interna styrningen och kontrollen av investerings-verksamheten. Samtidigt konstaterar SL att en liknande satsning för några år sedan inte nådde ända fram.

SL-chefen David Lagneholm skriver till politikerna i regionens trafiknämnd att SL behöver stärka kompetensförsörjningen på grund av att förutsättningarna för kollektivtrafiken i regionen ändras snabbt. Regionen och kollektivtrafiken växer, allt äldre anläggningar för trafiken ska underhållas och utvecklas och styrningen av den allt större infrastrukturen behöver stärkas.

Konsultväxling kallar SL processen när man gör sig av med konsulter och istället anställer egna medarbetare.

Under de tre år som konsultväxlingen ska göras, 2023 – 2025, räknar SL med att det kommer att kosta 65 miljoner att anställa och introducera nya medarbetare. Däremot minskar driftskostnaderna med cirka elva miljoner per år och investeringskostnaderna med cirka 82 miljoner per år.

SL-chefen räknar upp en rad fördelar som SL bedömer följer av att konsulter ersätts av egen, anställd personal. Dit hör säkrat kompetensbehov och tryggad kompetensförsörjning till lägre kostnad, SL bygger upp sina egna kunskaper och stärker kostnadskontrollen med mera.

2015 inledde SL en liknande konsultväxling som kom att omfatta 144 konsulter. Men det gick sådär. ”Utfallet nådde inte effektmålen fullt ut”, konstaterar SL-chefen.