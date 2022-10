SL: Fortsatt återhämtning efter pandemin

Resandet med SL i Storstockholm har fortsatt att återhämta sig efter pandemin och var i augusti 83 procent av 2019 års nivå. I september gick SL också om bilen när det gäller marknadsandel av det motoriserade resandet i Region Stockholm. Men de ekonomiska sviterna efter pandemin hänger kvar. Fram till och med september är SL:s biljettintäkter 913 miljoner kronor lägre än budget, trots att biljettintäkterna har återhämtat sig snabbare än resandet. Nu börjar också SL:s kostnader till följd av det ryska angreppskriget på Ukraina och andra faktorer att dra iväg. Det framgår av SL:s månadsrapport för september. SL svarar för ungefär hälften av all kollektivtrafik i landet.

Även om resandet återhämtar sig ligger antalet resor i SL-trafiken under årets första åtta månader sammantaget 24 procent under nivån från normalåret 2019. Det slår mot ekonomin där SL nu räknar med att de sammanlagda intäkterna för hela året kommer att landa på drygt en miljard under budget. Kostnaderna för verksamheten väntas för hela året bli 540 miljoner mer än budgeterat.

Det gör att SL räknar med att resultatet för hela året väntas bli 1,48 miljarder sämre än budget.

Men det finns positiva signaler. Under september återtog SL sin marknadsledande plats när det gäller de motoriserade resorna i länet. 55 procent av dessa gjordes med kollektivtrafiken. Kundnöjdheten uppgick till 85 procent.