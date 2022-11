Bussar kanske kan rädda när MTR drar ner tågtrafik

Tågföretaget MTR har ensidigt meddelat att man avser att dra ner på tågtrafiken på sträckan Uppsala – Tierp i Uppland från den 11 december. UL, som ansvarar för kollektivtrafiken i Region Uppsala, är starkt kritiska till beskedet från MTR och ska undersöka om det är möjligt att sätta in busstrafik som ersättning för tågen.

MTR kör tågtrafiken under varumärket Mälartåg och på uppdrag av Mälardalstrafik och skyller på att det råder brist på lokförare. Därför vill MTR skapa mer förutsägbarhet i tågtrafiken och minimera antalet akut inställda tåg.

Det här innebär alltså att Mälartåg kör färre tåg på sträckan Uppsala – Tierp under både vardagar och helger från 11 december. Flera av de avgångar som möjliggjort 30-minuterstrafik under stora delar av dagen dras in, och i nuläget är det osäkert om borttagna avgångar kommer att ersättas med buss, konstaterar UL.

– – Vi är mycket bekymrade över att MTR inte lyckas leva upp till sitt avtal med Mälardalstrafik även under 2023, säger Johan Örjes (C), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala.

– När trafiken är opålitlig och gles kan det påverka möjligheten för regionens företagare att attrahera arbetskraft och arbetstagares möjlighet att ta sig till sina jobb eller elever att ta sig till skolor.

– Det är olyckligt att tågtrafiken dras ner under tider när många reser. Det här är inte vad vi förväntat oss, säger Karin Svingby, trafikdirektör.

– Vi är mycket bekymrade över att MTR inte lyckats leva upp till sitt avtal med Mälardalstrafik även under 2023, där vi kommit överens om en trafikleverans och det här möter inte alls de krav vi ställt. Vi förstår att du som resenärer blir besviken och att förtroendet för Mälartåg och UL påverkas.

Under hösten har UL, tillsammans med Region Västmanland, kompenserat utebliven tågtrafik på sträckan Sala-Uppsala. UL ska nu se över om det är möjligt att sätta in insatstrafik på de sträckor som drabbas särskilt hårt av färre tågavgångar. Besked om och i så fall när den sätts in meddelas senare.