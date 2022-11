Enklare bussbokning ska ge lönsammare beställningstrafik

Genom att skapa en helt ny plattform ska det bli enklare för kunderna och lönsammare för de bussföretag som arbetar med beställningstrafik. Det är tanken med websajten bookabus.com som lanseras innan årsskiftet. Enklast kan den beskrivas som en kombination av Booking.com och Airbnb, men för beställning av bussar. Bakom sajten står Vy Buss. ”Men vi har själva ingen beställningstrafik och konkurrerar inte med de bussföretag som ansluter sig till bookabus.com”, framhåller Robert Nyberg, vd för Vy Buss.

Han beskriver idén med bookabus.com som enkel. Tanken med bookabus.com är att få in alla operatörer på en enda sajt och därmed ge kunden ett mycket enkelt och snabbt bokningsflöde. På en minut ska kunden kunna beställa en buss. Sajten ägs av Vy Buss och samlar seriösa bussföretag. Dessa lägger in sina uppgifter om priser, vilotider, bussar och vilka faciliteter dessa har. Bookabus.com svarar för kundservice, marknadsföring och administration.

– Idag är det en tung process för kunderna att beställa buss för en resa. Som beställare måste jag gå in på flera bolags sajter, fylla i offertförfrågan och sedan vänta 24 timmar eller mer på en offert från vart och ett av företagen. Offerten har manuellt räknats fram av någon i bussföretaget. Det är också en hantering som tar tid, säger Robert Nyberg.

– Men vi lever ju i 2022 och människor är vana att enkelt kunna boka sina resor. Det måste vara enkelt också att boka buss och enkelt även för bussföretag att offerera rätt pris varje gång alla veckans dagar, att administrera beställningen och att fakturera rätt.

Bussföretagen lägger upp bilder av sina bussar, likaså exakt information om vilka faciliteter som finns, precis som när det gäller lägenheter på Aribnb. Kunden lägger upp sin önskade resa och får upp alla bolag som kan ta körningen. I likhet med hotellbokningssajter som booking.com finns på bookabus.com en vänsterspalt där kunden markerar exakt vilka faciliteter denne önskar, exempelvis kaffeapparat, luftkonditionering, rullstolslyft, toalett och så vidare – önskemål som bussföretagens webformulär inte har. Kunden får då upp alla bussar som motsvarar önskemålen.

– Mitt mål med plattformen är att förenkla för operatörerna och öka lönsamheten för dem. Och även om bookabus.com ägs av Vy Buss är vi ingen konkurrent till företagen på plattformen eftersom vi inte har någon beställningstrafik, säger Robert Nyberg.

– Att vara bussföretagare idag är komplicerat, inte minst när det gäller de mindre företagen. Ägaren är ofta ute och kör, han eller hon ska kunna reparera bussen, planera trafiken, sköta administration, personalfrågor, försäljning och ekonomi. Det är en svår roll. Vi kommer att säkerställa faktureringen och se till att inget faller mellan stolarna.

Det kan till exempel gälla att kunden bestämmer sig för att göra ett längre uppehåll än planerat på en plats. Då markerar föraren det i appen och bussföretaget får avgöra om man ska ta betalt för avvikelsen. Ett annat exempel är om bussen blir mer än normalt nerskräpad och kräver extra städning. Då kan föraren ta en bild på hur det ser ut och företaget kan tilläggsfakturera.

Robert Nyberg pekar också på att företagen traditionellt tar lika mycket betalt för uppdragen, oavsett veckodag, vare sig det är en vardag i januari eller en helgdag.

– Men priset kanske ska anpassas mer efter sådana faktorer.

Priset inte allt

De bussföretag som lägger in sina priser på sajten kan också se det pris som övriga företag erbjuder.

– När kunden får upp listan på bussar ligger automatiskt kundbetygen som första faktor, inte priset, framhåller Sofia Jensfelt som är marknadskommunikatör på Vy Buss och arbetar med bookabus.com.

På sajten kan kunden se omdömen från tidigare kunder. Men till skillnad från sajter som tripadvisor kan endast tidigare kunder, inga andra, skriva omdömen. Efter avslutad resa får kunden sätta betyg på resan på en skala från 1 till 5. Därmed går det inte att manipulera omdömena. Kunden kan också enkelt komplettera betyget med kommentarer.

Bussbolagen kommer på sajten också att kunna redovisa en rad faktorer, exempelvis ISO-certifieringar om hur de arbetar med miljö, trafiksäkerhet med mera.

Nya kunder

De bussföretag som ansluter sig till bookabus.com får behålla nittio procent av sin försäljning via plattformen.

– Vi tar över en hel del av det arbete som företagen annars skulle behöva göra: betalningsflöde, digital marknadsföring och fakturering. Men vi hoppas också att det genomsnittliga ordervärdet för företagen går upp eftersom vi gör det möjligt med en differentierad prissättning, exempelvis olika veckodagar eller olika perioder. Vi skapar också en möjlighet för företagen att ta betalt för allt som avviker från den ursprungliga beställningen, något som inte sker idag.

– Vi kan också göra det möjligt för företagen att ta ut avbokningsavgifter. Tanken är ju att bussföretagen ska få ut mer genom att vara med på plattformen, framhåller Robert Nyberg.

– Vi hittar också nya målgrupper och exponerar bussföretagen i nya sammanhang. Vi kommer inte bara att ta bolagens upparbetade relationer och sedan ta procent på det, utan vi kommer att ge dem nya körningar och nya möjligheter, tillägger Sofia Jensfelt.

– Vi kommer att marknadsföra bookabus.com mot nya kundgrupper som bussföretagen inte idag når.

– Ju enklare det är för en kund att boka, desto mer kommer marknaden att expandera. Visst kan det ske att en operatör genom oss tar en kund från en annan operatör. Men vi har ju sett från andra delar av resemarknaden att den växer när det kommer in nya bokningsmöjligheter och nya aktörer, framhåller Robert Nyberg.

Expressbussar

Idén till bookabus.com har sina rötter ett tiotal år bakåt i tiden. Robert Nyberg är i grunden ekonom. När han började hos Vy kunde han se att många av bussarna i företagets dåvarande expressbusstrafik bara användes ett par dagar i veckan. Istället för att ha bussarna stående när efterfrågan var låg valde Robert Nyberg och Vy då att börja arbeta med samarbetspartners.

– Istället för att ha egen kapacitet som stod outnyttjad började vi arbeta med små och medelstora bussföretag. Vi hyrde in trafik som körde under vårt varumärke, dels under trafiktoppar i helgerna, dels under högsäsong. Det gav oss en effektiv trafik där vi aldrig betalade för mer än när det fanns en efterfrågan, berättar Robert Nyberg.

– De mindre bolagen var otroligt duktiga, erbjöd en bra kvalitet och ett bra bemötande gentemot gästerna. De tog hand om sina bussar, hade inga skador och höll en kostnadsnivå som gjorde att både vi och de kunde tjäna pengar på trafiken och merutnyttja bussarna som annars gick i skoltrafik eller beställningstrafik under veckorna. Det fungerade väldigt bra. Vi utvecklade den digitala plattformen och marknadsförde trafiken och de utförde själva trafiken.

Det gjorde att Robert Nyberg frågade sig om man inte skulle kunna ta samarbetet till en ny nivå som även omfattar företagens beställningstrafik och göra försäljningen effektivare. Likaså administrationen.

– Det kanske är känsligt att säga det, men många mindre bolag missar ibland helt att fakturera. Vi hyrde in trafik för miljoner varje månad, men väldigt ofta glömde företagen att fakturera. Bolagen var också väldigt snälla. De hörde aldrig av sig med tilläggsfakturor. Ibland kunde vi ha förseningar på en timme eller mer, men bolagen fakturerade aldrig mer än vi hade gjort upp från början. Då ställde jag mig frågan om man inte kan skapa en plattform som gör att bussföretagen på ett enkelt sätt kan ta betalt för det som kunden faktiskt beställer, säger Robert Nyberg.