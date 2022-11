Fortsatt återhämtning för turismen

Turismen i världen fortsätter att återhämta sig efter pandemin. Starkast är återhämtningen i Europa. Det framgår av den senaste turismbarometern från FN:s världsturism-organisation UNWTO. Under det tredje kvartalet i år var den internationella turismen i Europa nästan uppe på 90 procent av nivån från 2019. Samtidigt varnar UNWTO för att utvecklingen kan dämpas av faktorer som det ryska angreppskriget mot Ukraina och den höga inflationen.

Globalt nådde den internationella turismen under årets första nio månader 65 procent av nivån från före pandemin. Omkring 700 miljoner turister gjorde internationella resor under perioden januari – september, 133 procent fler än samma tid 2021 och 63 procent i jämförelse med samma tid 2019. I september låg den globala internationella turismen 27 procent under 2019 års nivå.

UNWTO använder begreppet internationella ankomster som mått på turismen.

Återhämtningen leds av Europa som under årets första nio månader kunde räkna in 477 miljoner internationella turister under januari – september vilket är 81 procent av antalet innan pandemin. I september nådde turismen 90 procent av 2019 års nivå. Ökningen beror främst på inomeuropeiskt resande och resande från USA.

Andra delar av världen har en svagare utveckling. Mellanöstern nådde under januari – september 77 procent av nivån från innan pandemin. Motsvarande siffror för Afrika var 63 procent, för Nord- och Sydamerika 66 procent, Asien och Stillahavsregionen 83 procent.

September blev dock en stark återhämtningsmånad på flera håll. Nordeuropa nådde 91 procent av 2019 års nivå, Sydeuropa och Medelhavsregionen 90 procent medan Karibien och Mellanöstern marginellt överträffade 2019 års siffror.

Återhämtningen visar sig också i beläggningen på hotell som i september var 66 procent globalt och 77 procent i Europa.

När det gäller de kommande månaderna anser UNWTO att det finns anledning till en viss försiktighet i optimismen. Hög inflation, energipriser som skjuter i höjden och Rysslands angrepp på Ukraina kan verka dämpande på utvecklingen framöver.