Bussresenärer uppmuntras att tycka till om resan

Skånetrafiken och trafikföretaget VR vill ge bussresenärer i stads- och regiontrafiken i Kristianstad möjlighet att direkt tycka till om sin upplevelse ombord på bussen. Syftet är att kontinuerligt förbättra resupplevelsen för kunderna.

Vid utgången på de regionbussar och stadsbussar som körs i Kristianstads stadstrafik och regiontrafik kommer det att sättas upp affischer i anslutning till tryckknappar för resenärerna. Med knapparna kan resenärerna dela med sig av sina åsikter. Resenärerna uppmuntras att svara på en fråga om sin upplevelse ombord genom att välja ett av de fem svarsalternativ som ges intill tryckknapparna.

På frågan om vad Skånetrafiken kan förbättra med resan finns exempelvis svarsalternativen bussens punktlighet, förarens bemötande, trängseln ombord, förarens körsätt eller renligheten ombord.

– Vi är måna om att våra kunder ska få en resa med hög kvalitet. Detta är ett intressant sätt att enklare få veta vad våra kunder tycker om den resa de precis har gjort, så att vi hela tiden kan förbättra oss. Kundernas feedback är ett konkret sätt för oss att kartlägga vilka områden som resenärerna vill att vi prioriterar och förbättrar på respektive linje, säger Alicia Kronqvist, enhetschef Uppföljning på Skånetrafiken.

Skånetrafiken och trafikföretaget VR som kör bussarna hoppas båda att detta datadrivna arbetssätt i slutändan ska leda till nöjdare kunder. De svar som lämnas in via knappsatsen är helt anonyma och informationen som samlas in administreras i sin helhet av trafikföretaget VR Sverige och Ombea.

– Genom att som resenär uttrycka sin åsikt hjälper man oss att bli bättre, säger Martin Frennessen, trafikchef på VR Buss Kristianstad som ansvarar för driften av stadsbussar och regionbussar i Kristianstad.

– De data som vi får in kommer att fungera som ett underlag för framtida beslut och aktiviteter gällande vår service ombord. Vi ser det här som ett bra sätt att lyssna in vad de som reser med oss faktiskt tycker och tänker.