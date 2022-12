BYD störst i Sverige i november (uppdaterad)

Den kinesiska busstillverkaren BYD dominerade nyregistreringarna av bussar i Sverige under november. Totalt registrerades under månaden 120 nya bussar i landet, både tunga och lätta. Det är en ökning med cirka 186 procent, jämfört med januari – november förra året. Av de nyregistrerade bussarna under november i år var 101 tunga bussar, alltså bussar över tio ton. Var tredje nyregistrerad buss var en elbuss från BYD enligt siffror från Mobility Sweden.

Av de 101 nyregistrerade bussarna var 43 elbussar. Förutom BYD nyregistrerades nio elbussar från Volvo.

Här är siffrorna för samtliga nyregistrerade tunga bussar i Sverige under november:

BYD 34

Volvo 27

MAN/Unvi 17

Scania 14

Mercedes-Benz 5

Setra 3

MAN 1

De 17 MAN/Unvi som redovisas i statistiken är dubbeldäckare, byggda på MAN-chassi med kaross från Unvi.