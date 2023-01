Stillsam avslutning på starkt bussår

Med endast 63 nyregistrerade bussar, både tunga och lätta, under december fick 2022 en stillsam avslutning när det gäller nya bussar i Sverige. Men året som helhet blev mycket starkt. Bussarna blev det fordonsslag som ökade nyregistreringarna mest under året. Ökningen uppgick till drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021. Det framgår av siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

Att andelen elbussar i registreringsstatistiken minskade under 2022 jämfört med året innan har sannolikt en enkel förklaring. De nya bussarna under 2021 var nästan uteslutande bussar för kollektivtrafik, medan turistbussförsäljningen kom igång igen efter pandemin under 2022. Och eftersom bussar med förbränningsmotor dominerar bland turistbussarna minskade andelen elbussar när det gäller nyregistreringarna.

Under december blev Volvo största bussmärke i Sverige när det gäller nyregistrerade, tunga bussar, det vill säga bussar över tio ton. Under månaden nyregistrerades 44 tunga bussar i landet:

Volvo 22

MAN 13

Mercedes-Benz 6

Neoplan 3

Volvo toppar även siffrorna för helåret 2022 där topplistan ser ut så här:

Volvo 413

MAN 254

Scania 223

BYD 59

Mercedes-Benz 47

Setra 13

Iveco 6

Neoplan 4

Isuzu 1

Övriga 55

Under december nyregistrerades inga elbussar i landet, men under året var dessa 259 fördelade enligt följande:

Volvo 92

MAN 64

BYD 59

Mellor 5

Mercedes-Benz 4

Scania 4

Övriga 31