Stor upphandling i Blekinge överklagas

Bergkvarabuss överklagar den stora upphandling av busstrafik som Blekingetrafiken avgjorde i fredags . I upphandlingen tilldelades Connect Bus Sverige all linjelagd busstrafik i Blekinge län samt skolskjutsarna i Karlshamns kommun. Trafikavtalet är värt närmare tre miljarder kronor.

Den aktuella busstrafiken körs idag av Bergkvarabuss. Sex företag kom in med anbud i upphandlingen, antingen på all trafik eller på en del av denna.

Både Bergkvarabuss och Connect Bus Sandarna la in kombinationsanbud på all trafik. Connect Bus Sandarnas kombinationsanbud landade på 289 404 839 kronor per år. Bergkvarabuss kombinationsanbud var 293 770 736 kronor/år vilket är i sammanhanget en i sammanhanget liten skillnad. Många bedömare väntade sig därför ett överklagande.

Trafikstarten på det tioåriga avtalet är den 20 augusti 2024. Om den tiden kommer att klaras är osäkert eftersom en överprövning kan dra ut på tiden, i synnerhet som den kan överklagas även till högre instans.