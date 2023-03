Nu har Solaris bamse kommit till Norden

Nu har busstillverkaren Solaris levererat de fem första exemplaren av sin dubbelledade elbuss till Norden. Det är Tide Bus i Danmark som har tagit emot bussarna. Bussarna ska senare sättas i trafik på det nya BRT-systemet i Ålborg (BRT = Bus Rapid Transit), Plusbus. Först ska de testas och användas för förarutbildning.

Totalt ska Solaris leverera fjorton dubbelledade elbussar till Tide Bus i Ålborg.

De dubbelledade bussarna, Solaris Urbino 24, har Solaris´BRT-design MetroStyle. Bussarna är 24,8 meter långa och kan ta upp emot 200 passagerare. De har enkeldörr längst fram och dessutom ytterligare fyra dubbeldörrar.

Plusbus i Ålborg kommer att köra på en tolv kilometer lång bussväg från Væddeløbsbanen i västra Ålborg via centrum till stadens nya universitetssjukhus. Bussen har alltid prioritet i signalreglerade korsningar och restiden från ändhållplats till ändhållplats blir cirka 30 minuter. Turtätheten blir 7,5 minuter.

Stationerna får en egen, enkel men karakteristisk utformning och perrongerna ligger i direkt anslutning till bussvägen så att bussarna inte behöver svänga in eller ut från perrongerna.

Resenärerna checkar in med sitt kort redan innan de kommer in på själva perrongen och kan sedan stiga in i bussen när den kommer. Den som inte har något kort kan köpa biljett i en automat på perrongen eller i sin mobil.

Perrongerna är tre meter breda samt 25 meter långa och 24 centimeter högre än själva körbanan vilket gör att på och avstigning i praktiken sker utan höjdskillnad mellan bussgolv och perrong. För att säkra tillgängligheten även för personer med nedsatt rörlighet finns ramper upp till perrongen.