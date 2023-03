Transdev ökar med 20 000 medarbetare och blir störst i USA

Den franskägda kollektivtrafikjätten Transdev Group har nu blivit ännu större. På tisdagen fullföljde Transdev sitt förvärv av nordamerikanska First Transit. Därmed blev Transdev största kollektivtrafikföretag i Nordamerika och fick ytterligare 20 000 nya medarbetare. Nu har Transdev över 100 000 medarbetare i 19 länder, Sverige inräknat.

Det var i oktober 2022 som Transdev tecknade avtal med finansfonden EGT Partners om att förvärva First Transit som fram till 2021 ägdes av den brittiska bussjätten First Group. First Transit är verksamt främst inom färdtjänst, handikapptransporter, skoltransporter, uppdrag för universitet, flygplatser och företag.

I och med förvärvet kommer Transdev i Nordamerika att ha omkring 400 miljoner resenärer årligen. Företaget är verksamhet på 400 platser i 43 delstater i USA samt i Puerto Rico och Kanada- Totalt får Transdev i Nordamerika nu mer än 17 000 fordon.