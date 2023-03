Volvo slutar med helbyggda bussar i Europa – stänger fabriken i Polen

Volvo Bussar ändrar sin affärsmodell i Europa och går över till samma modell som företaget varit framgångsrikt med på flera andra marknader. Under första kvartalet nästa år stänger Volvo Bussar sin karosserifabrik i polska Wroclaw. Det innebär att Volvo Bussar kommer att fokusera sin produktion på chassier och tillsammans med externa påbyggare erbjuda kunder i Europa ett komplett utbud av stads- och linjetrafikbussar samt turistbussar i premiumsegmentet. Chassitillverkningen i Borås fortsätter. Anläggningen i Polen kommer att avyttras till ett företag utanför bussbranschen, Vargas Holding. Volvo Bussar avsätter 1,3 miljarder kronor för omstruktureringskostnaderna. Det kommer att påverka företagets rörelseresultat negativt under det första kvartalet i år.

– Vår verksamhet i Europa har inte varit lönsam på flera år. Med den här affärsmodellen, som vi redan idag tillämpar framgångsrikt på många marknader, kommer vi att förbättra lönsamheten och säkra vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar.

I framtiden kommer Volvo Bussar att fortsätta att vara ansvariga för kundrelationen och erbjuda kunder i Europa ett komplett utbud av stads-, linjetrafik- och turistbussar i samarbete med utvalda externa påbyggare.

Volvo Bussar kommer att erbjuda service för en tillförlitlig drift och en hög nivå på säkerhet och kvalitet. Förändringen kommer att ge Volvo Bussar en enklare struktur, förbättrad flexibilitet och förmåga att bättre möta marknadens och kundernas efterfrågan och krav, framhåller företaget.

Tillverkningen i Wroclaw planeras att fortsätta till och med det första kvartalet 2024. Beställningar av kompletta stads-, linjetrafik och turistbussar för kunder i Europa kommer att levereras från Wroclawfabriken enligt plan. Volvo Bussar kommer även att fortsätta att ge full service och support till den befintliga och framtida flottan av Volvobussar uppger företaget.

Beslutet att avveckla produktionen av kompletta bussar kommer att påverka cirka 1 600 tjänster hos Volvo Bussar, varav cirka 1 500 är baserade i Wroclaw. Information och dialog med respektive fackföreningar har inletts.

Efter diskussioner mellan Volvo Bussar och Vargas Holding har en avsiktsförklaring undertecknats avseende en avyttring av Volvo Bussars anläggning i Wroclaw till Vargas Holding. Vargas Holding kommer att omstrukturera och gradvis utvidga produktionsanläggningen och starta produktion under 2024, och sedan utöka produktionen under åren som följer. Enligt avsiktsförklaringen har Vargas Holding också som ambition att erbjuda anställning för Volvoanställda, några redan under tredje kvartalet 2023.

– Även om Vargas Holding verkar i en annan bransch, är möjligheten för dem att anställa vår erfarna personal i Wroclaw en nyckelfaktor för deras etablering och framtida expansion, säger Anna Westerberg.

Volvo Bussars fabriker i Sverige och Brasilien som tillverkar chassier och tillverkningen av kompletta bussar i Mexiko och Nordamerika berörs inte av beslutet och kommer att fortsätta med produktionen som vanligt.

Volvokoncernen kommer att fortsätta ha en stor verksamhet i Polen även efter stängningen av bussfabriken, med fler än 2.100 anställda som arbetar på Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment och koncernsupportfunktioner såsom digital & IT samt fastighets-, personal- och redovisningstjänster.