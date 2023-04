Allt fler reser med Tallink Silja

Tallink Grupp, med Tallink och Silja Line, hade under det första kvartalet en stark passagerarökning jämfört med samma period förra året. Frakten minskade däremot. Det framgår av siffror som Tallink Grupp presenterade på tisdagsmorgonen. Mest ökade resandet mellan Stockholm och Tallinn.

Tallink Grupp transporterade med sina fartyg totalt 1 049 777 passagerare under det första kvartalet i år.

Det är 45,7% mer än under första kvartalet 2022 (720 261 passagerare). Passagerarantalet ökade mest på linjen Tallinn – Stockholm, en ökning med 77 % jämfört med första kvartalet 2022 då trafiken med fartyget Baltic Queen tillfälligt ställdes in på grund av reserestriktioner, och på linjen Tallinn – Helsingfors med nästan 47 %, där rederiet har satt in större kapacitet i år.

– Det är glädjande att se en fortsatt ökning av antalet passagerare jämfört med de föregående åren, särskilt under lågsäsong och i en tid då så många av våra fartyg är utchartrade för andra ändamål. När vi tar i beaktande att tre av våra kryssningsfartyg också lades upp på dockning under första kvartalet, vilket ytterligare minskade kapaciteten på rutterna, så är drygt 1 miljon passagerare ett mycket bra resultat, säger Tallink Grupps vd Paavo Nõgene i en kommenterar.

– Att antalet transporterade fraktenheter har minskat jämfört med förra året är logiskt med tanke på att vi haft lägre kapacitet på rutterna, särskilt mellan Finland och Sverige.