Höjdare i topp under mars

Nästan var fjärde buss som nyregistrerades i Sverige under det första kvartalet, 32 bussar, var en elbuss. Det framgår av akutella siffror från bransch-organisationen Mobility Sweden. Under mars nyregistrerades 39 bussar i landet, varav 21 tunga (över tio ton), direktimporterade bussar undantagna. Volvo toppar under månaden.

Mars blev en unik månad när det gäller nyregistrerade bussar eftersom inte mindre än elva av registreringarna gäller dubbeldäckare. Det beror på att Connect Bus i månadsskiftet tog över trafiken längs Norrlandskusten där man helt kör med dubbeldäckare från Volvo som ersätter de tvåvåningsbussar från Van Hool som den tidigare operatören Transdev använde. I statistiken ingår såväl ”vanliga” dubbeldäckare som dubbeldäckare med godsrum.

I övrigt blev mars en mycket stillsam månad nr det gäller nya bussar.

Det här är registreringsstatistiken för tunga bussar under mars:

Volvo 15

Mercedes-Benz 5

Setra 1

Direktimporterade tunga bussar under månaden:

Setra 3

Scania/Irizar 1

VDL 1

Volvo 1

Bland de nyregistrerade bussarna under tio ton toppar Mellor Sigma och Mercedes-Benz Sprinter med vardera sju nyregistrerade bussar.