Miljöpartiet inspireras av Tyskland – vill införa Sverigekort

Miljöpartiet vill införa ett Sverigekort som gäller i all regional och lokal kollektivtrafik över hela Sverige, fritt över länsgränserna. Kortet ska kosta 499 kronor per månad för vuxna och 250 kronor för ungdomar, studenter och pensionärer.

Partiet har inspirerats av Tyskland. Där införs den 1 maj en månadsbiljett, Deutschlandticket, som gäller obegränsat antal resor med all lokal och regional kollektivtrafik i landet. Priset för Tysklandsbiljetten är 49 euro per kalendermånad, det vill säga cirka 555 kronor per månad.

Kostnaden för staten blir enligt Miljöpartiet 6,6 miljarder kronor per år. I Aftonbladet jämför språkröret Märta Stenevi med regeringens skattesänkning på en krona på bensin och diesel som kostade staten 7 miljarder kronor.

Deutschlandticket gäller i all lokal och regional kollektivtrafik i Tyskland, däremot inte på fjärrtåg eller expressbussar som FlixBus, inte heller i turisttrafik.