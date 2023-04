Utökat samarbete mellan SJ och Vy bus4you

SJ och expressbussföretaget Vy bus4you utökar sitt samarbete på sträckan Göteborg – Malmö – Köpenhamn sedan SJ beslutat att inte köra några tåg mellan Göteborg och Malmö under två månader i sommar. SJ ställer in tågtrafiken under perioden 19 juni – 20 augusti med hänvisning till banarbeten och lokförarbrist.

– Vi ser redan nu att trycket på resor på sträckan Köpenhamn – Malmö – Göteborg är stort, och vi kommer göra allt för att bemöta denna efterfråga. Vill man vara säker på att kunna resa med oss rekommenderar vi att köpa biljetten redan nu, säger Elvir Rascic, försäljningschef på Vy Buss kommersiella avdelning.

SJ och Vy bus4you har sedan länge samarbetat och biljetter finns att köpa på båda företagens bokningssajter.

– Vi har förtroende för varandra och det är bra att vi kan hjälpa varandra. Ett utökat samarbete och därmed också ett utökat utbud gynnar våra gäster och samhället, säger Elvir Rascic.