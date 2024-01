Öresundsbron: Bussarna fortfarande färre än innan pandemin

Busstrafiken över Öresundsbron har ökat i år, jämfört med förra året. Men antalet bussar som kör över bron var under 2023 alltjämt betydligt färre än året innan pandemin, 2019. Personbilarna, däremot, är nästan tillbaka på 2019 års nivå. Det framgår av preliminära siffror från Øresundsbron.

Totalt har i år 130 bussar per dag passerat Öresundsbron. Det är en ökning med 19,3 procent från fjolårets 109 bussar per dag. Men samtidigt är årets siffra 19,3 procent lägre än 2019 då 161 bussar per dag passerade bron.

Antalet personbilar per dag som har kört över bron uppgår till 17 968, vilket är 3,5 procent färre än de 18 621 bilarna år 2019.

Enligt Øresundsbron har vägtrafiken över bron blivit allt grönare under året. Av alla fordon som i december kört över bron var elva procent fossilfria. Det kan jämföras med sju procent i januari 2023.

Under sommaren satte bron också flera rekord. I juli gjordes 923 496 passager över bron, den bästa månadsnoteringen i brons historia. Kronkursen och ett ökat intresse för semester i närområdet bidrog till att den danska fritidstrafiken över bron också slog nya rekord.