FlixBus kör elektriskt i Storbritannien

Expressbussjätten FlixBus har nu startat den första helt eldrivna långlinjetrafiken i Storbritannien. Linjen går från London till Bristol och vidare till Newport i södra Wales. Satsningen är ett pilotprojekt på tre månader. Trafiken körs med en elbuss från kinesiska Yutong.

Enligt FlixBus i Storbritannien kommer den nya linjen att varje dag spara in 352 kilo CO2-utsläpp, jämfört med en genomsnittlig dieseldriven buss. Det motsvarar 21 ton CO2 under testperioden eller 21 ton CO2 om projektet skulle pågå under ett år.

Bussen, en Yutong TCE12, har plats för 46 passagerare och är även utrustad med rullstolslift. Batterikapaciteten är 282 kWh. Laddning sker i London och i Newport.

Redan 2018 testade FlixBus elbussar på två av sina linjer, dels mellan Paris och Amiens i Frankrike, dels mellan Frankfurt och Mannheim i Tyskland (klicka här). Där använde företaget en elbuss från BYD. Efter många tekniska problem med bussen och dess batterier avvecklades dock trafiken efter ett drygt år.