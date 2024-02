Öresundsbron slog alla rekord

Trafiken över Öresundsbron slog i fjol alla rekord, både när det gäller dygn, vecka eller månad. Och även om bussarna utgör en liten del av brotrafiken ökade busstrafiken starkt, mätt i procent rapporterar Öresundsbron.

Under 2023 passerade i genomsnitt 19 971 fordon per dag bron, en ökn ing med 8,3 procent jämfört med 2022 då trafiken uppgick till 18 434 fordon per dag.

Antalet personbilar var i fjol 17 992, upp 9,8 procent från 2022. Last- och varubilarna minskade med fem procent itll 1 849 per dag medan bussarna ökade med 19,3 procent, från 109 till 130 per dag i genomsnitt.

Det gav bron en marknadsandel på 83,8 av den totala busstrafiken över Öresund.