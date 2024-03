Fler tog buss eller tåg i Uppland

När Enköping fick ett nytt busslinjenät lyfte bussresande i staden rejält, men även i Region Uppsala som helhet ökade resorna med kollektivtrafiken i fjol. Totalt gjordes 44 miljoner resor med UL-trafiken. Det är bussen som dominerar resandet.

44 miljoner resor med UL-trafiken motsvarar ett snitt på drygt 156 000 en vanlig vardag. Stadstrafiken i Uppsala står för den största andelen med cirka 72 500 resor per dag. Regionbusstrafiken har drygt 25 000 resor per dag, vilket är en ökning med fyra procent sedan 2022. Tågtrafiken, det vill säga Mälartåg och SL, hade ungefär 20 000 resor per dag.

I juni 2022 fick Enköping ett nytt linjenät för stadsbussarna och sedan dess har antalet resor med stadstrafiken där ökat med 25 procent.

I stadstrafiken i Uppsala, som körs av Gamla Uppsala Buss, har mer än 99 procent av turerna körts. Svagast var mars i fjol då 99,3 procent av turerna utfördes, bäst var regulariteten i september med 99,8 procent utförd trafik.

Regionbusstrafiken, som körs av Keolis, uppvisar en lite annorlunda bild när det gäller utförd trafik som varierar mellan som sämst 97,1 procent i juli och som bäst 99,7 procent i maj. Efter bottennoteringen i juli ökade kurvan över utförd trafik till och med oktober, för att sedan peka neråt igen under november och december som hade ett tufft vinterväder.

För punktligheten i stadstrafiken i Uppsala har UL ett mål som säger att 90 procent av turerna ska ankomma till hållplats högst två minuter för tidigt och max fem minuter för sent. Det målet klarade stadsbussarna i Uppsala alla månader utom december.

För regionbussarna är motsvarande mål att 80 procent av turerna ska klara punktligheten. Under senvåren och sommaren nådde eller överträffade Keolis målet, under början av året låg man något under men under årets två sista månader störtdök punktligheten till 76,33 procent i november och 72,85 procent i december förra året.