KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval

Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men ibland även med utblick till andra världsdelar. Denna gång: Paris testar BRT med kraft underifrån; Statlig miljardsatsning på elbussar i England; Mer än 1000 nya elbussar till New York.

Frankrike: Dubbelledade elbussar som laddas induktivt (kontaktlöst) underifrån ska testas på två linjer i BRT-systemet Tzen i Paris ytterområden, Tzen 4 och Tzen 5. De bussar som ska testas är 24 meter långa och ska använda Alstoms teknik SRS för induktiv laddning underifrån. Alstom har sedan 20 år utvecklat tekniken för att kunna användas för laddning av elbussar och spårvagnar, både när de är i rörelse och står stilla, exempelvis vid hållplats eller i depå.

Laddningen går mycket snabbt och tar bara ett par minuter och tekniken kan enligt Alstom användas för alla typer av elbussar, även om en operatör har bussar från flera tillverkare i sin vagnpark. Till fördelarna hör också att det inte finns något behov av fula luftledningar eller utrymmeskrävande laddstationer för batteribussar.

Testet i Paris görs i samarbete med Kiepe Electric som bland annat svarar för de snabbladdade batterisystemen och Île-de-France Mobilités, den myndighet som har det övergripande ansvaret för att styra och samordna de olika företag som svarar för kollektivtrafiken i Parisregionen.

Bussarna kommer från den krisande belgiska busstillverkaren Van Hool som avser att sluta tillverka stadsbussar. Van Hool visade en av bussarna för Parisprojektet på Busworld i höstas (klicka här), innan den djupa krisen för företaget var ett faktum.

En liknande lösning testas för Metrobussarna i Trondheim. Även där är det bussar av modell Van Hool ExquiCity som används.

Hur de båda projekten påverkas av Van Hools svårigheter är i skrivande stund oklart.

Storbritannien: Fler bussföretag och kollektivtrafik-myndigheter i England som satsar på utsläppsfria bussar får miljardstöd i England.

Den konservativa brittiska regeringen beslutade i fredags att stötta 25 kollektivtrafik-myndigheter och deras operatörer för inköp av totalt 955 utsläppsfria bussar, främst batteribussar. Totalt uppgår stödet till 143 miljoner. Det motsvarar 1,9 miljarder kronor.

Stödet ingår i ett flerårigt program som regeringen har, kallat ZEBRA 2 och är större än de 129 miljoner pund som regeringen tidigare utlovat.

Av stödet är 40 miljoner pund (533 miljoner kronor) öronmärkt som bidrag till 318 bussar i landsbygdstrafik.

I höstas delade regeringen ut 268 miljoner pund (3,6 miljarder kronor) inom ramen för ZEBRA-projektet. Pengarna går enbart till myndigheter och företag i England. Skottland och Wales har egna stödprogram.

USA: New York storsatsar på elbussar. Den nordamerikanska busstillverkaren New Flyer har fått en order på upp till 1 420 elbussar till kollektivtrafiken i världsstaden. Dessutom har New Flyer samtidigt fått en order på 670 dieselbussar, även det till New York City. Bussarna ska levereras under de närmaste fem åren.

Elbussordern omfattar en fast order på 187 tolvmetersbussar med en option på ytterligare 943 enheter. I ordern ingår även en fast order på 18 ledbussar och en option på ytterligare 272 18-metersbussar. Samtliga bussar är av New Flyers modell Xcelsior Carge NG.

Tolvmetersbussarna uppges av tillverkaren ha en räckvidd på 415 kilometer och ledbussarna 245 kilometer med det största batteripaketet på 520 kWh.

New Flyer är ett av företagen i NFI Group där även två andra busstillverkare ingår. Det är brittiska Alexander Dennis (ADL) liksom nordamerikanska Motor Coach Idustries (MCI) som är en av de stora i Nordamerika när det gäller tillverkning av långfärdsbussar.