Nytt treårsavtal för Let´s Go By Bus

Örebro Hockey har förlängt sitt avtal med det lokala bussföretaget Let´s Go By Bus. Bussföretaget är sedan tidigare partner till Örebro Hockey. Partnerskapet förlängs nu och Let´s Go By Bus fortsätter att köra alla klubbens lag över säsongen 2027/28.

– Att vi som Örebroföretag kan samarbeta med ett så starkt varumärke som Örebro Hockey ger oss massvis med möjligheter och nu ser vi fram emot att fortsätta vår resa tillsammans, säger säger Let´s Go By Bus´ vd och grundare Daniel Sjöman.

– Först och främst är vi väldigt glada över att kunna skriva ett längre avtal med Let´s Go By Bus. Det känns så klart extra bra att vi kan fortsätta jobba tillsammans med ett lokalt företag som har varit oss trogna under många år, säger Jonas Almqvist på Örebro Hockey med anledning av det nya treårsavtalet mellan parterna.

Let´s Go By Bus samarbetar med flera idrottsföreningar, bland andra Örebro Innebandy, Kumla Hockey, KB Karlskoga, IFK Kumla samt Örebro Syrianska.