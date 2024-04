Lättare kombinera tvåhjuling och kollektivtrafik

Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, testar under ett halvår en ny tjänst som ska göra det enklare att kombinera kollektivtrafik med elsparkcyklar och cyklar. Tjänsten bygger på en ny digital karta som visar alla tillgängliga delade cyklar och elsparkcyklar i Göteborg samt Västtrafiks hållplatser. Den som använder kartan får rabatt på cykelhyran.

Den digitala kartan finns bland annat tillgänglig både via Västtrafiks hemsida och appen Västtrafik To Go. Kartan visar alla tillgängliga elsparkcyklar och cyklar från företagen Voi, Ryde, Bolt och Styr & ställ samt Västtrafiks hållplatser.

På kartan kan man se batterinivå, hur man bokar och vilken rabatt som företagen erbjuder på cyklar och elsparkcyklar. Exempelvis går det att köpa ett månadskort på Styr & ställ för 50 kronor i stället för 90.

– Vi vill testa om det här underlättar för våra resenärer. Vi testar kartan under ett halvår, sedan kommer vi att utvärdera. Vi vill verkligen uppmana våra resenärer att testa kartan och att testa att kombinera trafikslagen, och att ge oss feedback på tjänsten direkt i kartan, säger Karin Ryberg, strateg på Västtrafik.