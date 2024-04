Rekordresande i Kalmar – stark återhämtning i länet

Resandet med stadsbussarna i Kalmar slog förra året rekord och överträffade den gamla rekordnoteringen från 2019. För Kalmar län som helhet är en återhämtning efter pandemin på god väg efter en resandeökning på cirka tio procent jämfört med året innan, enligt siffror från Kalmar Länstrafik, KLT.

Enligt KLT har antalet resor med bussar och tåg ökat stadigt under 2023, både i den allmänna kollektivtrafiken och i de särskilda persontransporterna. Störst är resandeökningen inom den linjelagda busstrafike där KLT förra året räknade in 10,7 miljoner resor jämfört med 9,7 miljoner året innan.

Det totala resandet når fortfarande inte nivån från toppåret 2019, alldeles innan pandemin, som landade på 11,3 miljoner resor. Stadstrafiken i Kalmar hade dock fler resenärer än 2019.

– Vi är stolta över den ökning som vi har sett under det senaste året. Under pandemin tappade vi en större andel resenärer inom kollektivtrafiken i Kalmar län jämfört med många andra regioner i landet. Därför känns det väldigt positivt att resandet i kollektivtrafiken har återhämtat sig för att snart vara ikapp de tidigare toppåren i resandet som fanns precis före pandemin, säger trafikdirektören Mattias Ask.