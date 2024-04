Svensk Kollektivtrafiks vd: Prisökningar på grund av stora satsningar

För att få fler att välja kollektivtrafiken krävs ett bra utbud runt storstäderna, satsningar på järnvägssystem, busskörfält och att regionerna prioriterar kollektivtrafiken. Det sa branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman i SvT:s Morgonstudion på måndagen. Han förklarade också de senaste årens kraftiga prisökningar i kollektivtrafiken bland annat med att regionerna gjort stora satsningar, inte minst på pendeltåg och regionaltåg. ”Men det går att bromsa kostnadsökningarna här och nu”, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag. ”Vi måste välja det mest kostnadseffektiva transportslaget för varje situation.”

Svt har i flera reportage visat på hur biljettpriserna i kollektivtrafiken har ökat mycket snabbare än drivmedelspriserna för bilarna.

Johan Wadman förklarade i Morgonstudion att de höjda priserna i kollektivtrafiken beror på flera olika faktorer:

– Det är en kombination av flera saker. Dels den allmänna prisutvecklingen, inflationen och bränslepriserna. Men också på att regionerna har gjort stora satsningar, inte minst på pendeltåg och regionaltåg.

Och tågtrafik är dyrt. Sveriges Kommuner och Landsting (nu Regioner) konstaterade i en rapport för några år sedan att tågtrafik är förhållandevis dyr per utbudskilometer. Under åren 2011 – 2015 ökade kostnaderna för busstrafiken med 3,8 procent per år medan kostnaderna för tågtrafiken ökade med 8,1 procent per år.

Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag välkomnar en diskussion om hur kostnadsökningarna ska hanteras och hur man kan få mest kollektivtrafik för pengarna.

– Från Sveriges Bussföretag har vi tre punkter som vi ser kan bromsa kostnadsökningarna här och nu, säger hon och fortsätter:

– Den första punkten är att slopa fördyrande, lokala krav på särskilt utformade fordon. Marknaden för bussar är inte nationell. De bussar som rullar på svenska vägar kommer från leverantörer som är verksamma på en global marknad. I Norden har dessutom parterna inom den upphandlade trafiken, såsom Svensk Kollektivtrafik, SL och vi på Sveriges Bussföretag tillsammans med våra motsvarigheter i Finland, Norge och Island tagit fram en rekommenderad standard för bussar som passar i Norden – BusNordic. Det är en standard som innebär att internationella fordonsleverantörer får en ”typbuss” att förhålla sig till som går att serietillverka och därmed ger lägre kostnader. Problemet är att många svenska regioner struntar i att följa denna standard och adderar egna krav på bussar, krav som tvingar fordonsleverantörer att specialbygga bussar. Och det är dyrt.

Anna Grönlund vill också se att bussen prioriteras bättre i städerna.

– När bussen inte kommer fram på grund av dålig framkomlighet kan fler bussar behöva sättas in på samma linje för att få trafiken att flyta. Det blir dyrt.

– Det är också nödvändigt att välja det trafikslag som i varje läge är mest kostnadseffektivt. Vi behöver bli bättre på att analysera kostnaderna för olika trafikslag. Och välja därefter, för att få mest kollektivtrafik för pengarna. Undersökning efter undersökning visar tydligt att en attraktiv kollektivtrafik kräver ett bra utbud och en robust trafik – vi måste ha råd att köra den trafik våra resenärer behöver, säger Anna Grönlund.

En paradox i sammanhanget: Samtidigt som Svensk Kollektivtrafiks vd framhåller behovet av bra kollektivtrafik runt storstäderna gör Region Stockholm historiskt stora nedskärningar av kollektivtrafiken under Miljöpartiets politiska ledning. Regionen svarar för ungefär hälften av landets kollektivtrafik.