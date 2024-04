Det är nu klart att den belgiska busstillverkaren Van Hool går i konkurs. Företaget begärde sent på fredags-eftermiddagen sig själv i konkurs hos en domstol i staden Mechelen. På måndagsmorgonen förklarade domstolen Van Hool i konkurs. Som väntat tar den holländska busstillverkaren VDL och den tyska trailertillverkaren Schmitz Cargobull över var sin del av verksamheten. Minst 1 500 anställda i Van Hools busstillverkning förlorar sina jobb.

Enligt Van Hool kommer det slutliga erbjudandet om uppköp att slutföras under de kommande dagarna. Köparna uppges också ha planer på att bygga nya anläggningar i Koningshooikt.

Av Van Hools anställda kommer VDL att kunna erbjuda omkring 300 – 600 medarbetare arbete i bussverksamheten, medan Schmitz Cargobull kommer att erbjuda cirka 350 Van Hoolanställda jobb i trailerproduktionen.

Van Hools informationschef Dirk Snauwaert uppgav på måndagseftermiddagen i samband med en presskonferens att konkursförvaltaren har fått ett bindande erbjudande från VDL-gruppen och Schmitz Cargobull.

På måndagsförmiddagen hade Van Hool ett företagsråd, snarast att likna vid en MBL-information, om konkursen och framtiden för företaget. Anmärkningsvärt är att vd:n Filip Van Hool inte deltog utan att det var krischefen Marc Zwaaneveld som representerade företagsledningen.

Enligt belgiska medier förklarade Zwaaneveld under företagsrådet att sannolikheten är liten för att VDL kommer att fortsätta med busstillverkningen i Van Hools belgiska fabrik där stadsbussarna produceras. Van Hools turistbussar tillverkas i Makedonien. Den troliga utvecklingen är att stadsbusstillverkningen i Belgien avvecklas helt, vilket Van Hool uppgav för en månad sedan att man avsåg att göra.

Tillverkningen av turistbussar lär fortsätta i Makedonien. Hur detta kommer att påverka VDL:s egen turistbussproduktion är oklart i nuläget.

VDL:s bussdivision hade, som vi rapporterade i fredags, ett tufft år 2023. Omsättningen sjönk med 33 procent jämfört med året innan, främst på grund av komponentbrist och störningar i leveranskedjorna. VDL:s bussdivision går också med förlust. Men vd:n Willem van der Leegte har sagt att synergier kan leda till minskade kostnader i produktionen.

VDL har också en egen bussfabrik i Belgien, närmare bestämt i Roeselare.

Den belgiska tidningen De Standaard uppger att de båda köparna av Van Hool kan räkna med att den flamländska regeringen stödjer en omstart av Van Hool med ekonomiska garantier.

Under presskonferensen efter företagsrådet på måndagen fick familjen Van Hool hård kritik från de fackliga organisationerna på grund av en långvarig arvsfejd i familjen. Eftersom parterna inte kunde komma överens, ens under ett hot om att företaget kunde gå under, gick en konkurs inte att undvika.

– De hade nyckeln i sina händer, men använde den inte, sa en av fackförenings-representanterna, Kim Samison.

– Familjetvister hör hemma vid köksbordet, inte förhandlingsbordet. Vi är fackliga tjänstemän, inte familjeterapeuter eller medlare. Vi kan bara skämmas på deras vägnar.

Van Hool har gått med betydande förlust sedan 2018. Under pandemin rasade omsättningen och förlusterna ökade dramatiskt. De senaste offentliga siffrorna avser 2022 då Van Hool gjorde en förlust på 15,1 miljoner euro (cirka 166 miljoner kronor) på en omsättning på 491 miljoner euro (cirka 5,4 miljarder kronor).

Motsvarande siffror var:

2021: –60 miljoner euro (-660 miljoner kr) / 259 miljoner euro (2,85 miljarder kr);

2020: -55,4 miljoner euro (-609 miljoner kr) / 411,4 miljoner euro (4,53 miljarder kronor);

2019: -57,8 miljoner euro (-635 miljoner kr) / 714,3 miljoner euro (7,86 miljarder kronor);

2018: -0,74 miljoner euro (-8,14 miljoner kr) / 640,3 miljoner euro (7,04 miljarder kr).