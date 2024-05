Självkörande minibuss från Renault

Den franska fordonstillverkaren Renault siktar på att bli en ledande aktör när det gäller självkörande, autonoma, fordon för kollektivtrafik. Företaget pekar på behovet av autonoma minibussar för att klara de allt fler lågemissionszonerna i Europas städer. Tillsammans med ett annat företag som arbetar med autonoma fordon, WeRide kommer de första självkörande minibussarna från Renault att lanseras i dagarna i samband med den stora tennisturneringen Roland-Garros i Paris.

Enligt Renault är autonoma minibussar både lämpliga och nödvändiga för kollektivtrafik i städer. Företaget pekar på att mer än 400 större städer i Europa steg för steg inför lågutsläppszoner i trafiken.

Ett exempel på det är miljözon 3 i Stockholm som införs vid årsskiftet.

Men samtidigt som lågutsläppszonerna införs måste städerna säkra invånarnas mobilitet, anser Renault. Där kommer de autonoma minibussarna in. De ska kunna köra dygnet runt, sju dagar i veckan och vara ett utsläppsfritt komplement till övrig kollektivtrafik som bussar, spårvagnar och tåg, även när det gäller kostnader.

Kostnaderna för den avancerade teknik som behövs kompenseras av att det inte behövs någon förare ombord. Istället ska en hel flotta av självkörande fordon kontrolleras och övervakas på distans.

Renaultgruppen har under flera år arbetat med att utveckla sådana. Ett exempel är ett projekt i Frankrike som innebär att staden Chateauroux i Frankrike från 2026 kommer att ha en flotta automatiska, eldrivna minibussar som en del av stadens kollektivtrafik.

Tennisturnering

Målet är att Renault ska kunna erbjuda marknaden en plattform för en sådan minibuss, baserad på Renault Master. Bussen ska kunna integreras med lösningar för autonom körning från partnerföretag som EasyMile, Milla och WeRide.

Renault inleder nu ett samarbete med företaget WeRide som är experter på autonom körning. Syftet är att i stor skala lansera trafik med minibussar som är autonoma enligt nivå 4. Det innebär att de kan köra själva på utvalda vägsträckor eller områden, utan förare ombord men med övervakning på distans.

WeRide har idag mer än 700 självkörande fordon i trafik, varav 300 minibussar.

Under ett par veckor i slutet av maj och början av juni kommer Renault och WeRide att visa upp sina lösningar. Det gör man genom att sätta in självkörande minibussar för att transportera tennispublik mellan Roland-Garrosstadium och en stor parkeringsplats i utkanten av Bois-de-Boulogne i Paris.

Nivåer

Det här är nivåerna för automatiserade fordon (källa Trafikverket):

Nivå 0: Ingen automation.

Nivå 1: Förarstöd exempelvis i form av ACC (Adaptive Cruise Control) för att hålla avstånd till framförvarande fordon eller för att hålla fordonet inom ett körfält.

Nivå 2: Förarstöd som kombinerar styrning, acceleration och inbromsning

Nivå 3: Fordonet kan ta över körningen fullt ut under vissa förhållanden, exempelvis på valda vägsträckor vid vissa tidpunkter, men föraren ska alltid vara beredd att ta över fordonet.

Nivå 4: Fordonet kan ta över körningen fullt ut under vissa förhållanden, exempelvis på valda vägsträckor vid vissa tidpunkter. Fordonet ska också klara av att stanna på ett säkert ställe om föraren inte tar över när fordonet indikerar att AD-körning inte längre är tillåten.

Nivå 5: Fordonet klarar körningen på alla vägsträckor och under alla förhållanden.