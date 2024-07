Bussarna störtdök i juni

Nyregistreringarna av bussar i Sverige minskade i juni med hela 64 procent, jämfört med samma tid i fjol. För hela första halvåret är minskningen 29 procent. För elbussarna är läget ännu mer pressat med en dramatisk minskning i år. Under juni registrerades inte en enda ny elbuss.

Under årets första sex månader är endast 3,5 procent av de nyregistrerade bussarna eldrivna, jämfört med nära 41 procent under samma period förra året, allt enligt färska siffror från Mobility Sweden. En bidragande orsak anses vara att regeringen med kort varsel förra året slopade elbusspremien för stadsbussar.

Totalt registrerades under juni 41 bussar i Sverige. Av dessa var 24 tunga bussar, det vill säga bussar över tio ton. Under juni förra året var siffran 98. Det innebär en minskning med 64 procent under juni i år.

Att det förekommer stora variationer i antalet nyregistrerade bussar beror till stor del på upphandlingar av kollektivtrafik och när trafikavtalen för olika upphandlingar börjar gälla.

Det här är topplistan över nyregistrerade tunga bussar under juni:

Scania 10

Mercedes-Benz 7

Setra 6

MAN 1

Totalt registrerades under juni 41 bussar, både lätta och tunga. Under juni förra året var siffran 113.