Stopp för Volvos egna turistbussar

Volvo Bussar har stoppat försäljningen av sina turist- och långfärdsbussar 9700 och 9900. I oktober förra året skrev Volvo Bussar och den spanska påbyggaren Sunsundegui avtal om att Sunsundegui skulle tillverka karosser på licens för de båda modellerna. Men nu har de båda företagen stoppat projektet. Anledningen är enligt Volvo att det har visat sig bli alltför komplext och kräva så stora ytterligare investeringar att det inte går att få lönsamhet i samarbetet.

– Däremot fortsätter det tidigare samarbetet mellan Volvo Bussar och Sunsundegui, där vi erbjuder chassi och Sunsundegui sina egna karosser, framhåller Volvo Bussars presschef Joakim Kenndal för bussmagasinet.se.

– Produktionen av dubbeldäckaren Volvo 9700 DD kommer också att fortsätta med Carrus som vår partner.

Så sent som under senhösten förra året planerade Volvo och Sunsundegui med produktionsstart i Spanien under 2024. För den planerade produktionen har en hel del utrustning flyttats från Volvo Bussars tidigare fabrik i Polen till Sunsundegui i Navarra i Spanien. Det är för närvarande oklart vad som ske med den utrustningen.

Stoppet för Volvo 9700 och 9900 gäller tills vidare. Volvo Bussar uppger att företaget idag inte har något tidsperspektiv på när man åter kan erbjuda de båda modellerna.

– I Europa kommer vi att öka vårt fokus med att erbjuda våra chassier och en kaross med lämplig påbyggare, vilket innebär att vi fortfarande kan erbjuda turist- och långfärdsbussar, säger Joakim Kenndal.

– Sedan har vi ju kontinuerligt diskussioner med flera av våra påbyggare eftersom vi har flera andra samarbeten med dessa. Men vi har inga förhandlingar om just dessa två modeller.

Joakim Kenndal uppger också att sysselsättningen vid Volvo Bussars chassifabrik inte kommer att beröras av produktionsstoppet för Volvo 9700 och 9900.

– Vi har en modell där vi arbetar flexibelt efter efterfrågan.

Det var i oktober förra året som Volvo Bussar och Sunsundegui tecknade avtal om att Sunsundegui skulle tillverka karosser på licens för Volvo 9700 och Volvo 9900. Avtalet innebar enligt Volvo att de båda företagen skulle ha ett nära samarbete för att utveckla och leverera hållbara transportlösningar i premiumsegmentet för turistbusskunder i Europa.

Under vintern har Volvo Bussar också börjat ta emot order på de båda turistbussmodellerna. Dessa order annulleras nu av Volvo.

I september förra året tecknade Volvo Bussar avtal med egyptiska MCV för tillverkning av karosser för stads- och intercitybussar.

– Med detta avtal har vi tagit ett stort steg i genomförandet av den ändrade affärsmodell i Europa som vi aviserade i mars i år. Genom avtalen med Sunsundegui och MCV är vi övertygade om att vi kan erbjuda våra kunder ett komplett utbud av stadsbussar och turistbussar i premiumsegmentet, sa Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar, när avtalet med Sunsundegui skrevs.