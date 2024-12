Bookabus och O-Ringen i treårigt samarbete

Bokningsplattformen Bookabus.com och orienteringstävlingen O-Ringen har tecknat ett treårigt samarbetsavtal. Avtalet innebär att Bookabus ska svara för transportlösningar för deltagare och åskådare under O-Ringen de kommande tre åren. Bookabus är en del av Vy Buss. O-Ringen är en av världens största orienteringstävlingar och äger i år rum i Jönköping den 20-26 juli.

Varje år lockar femdagarstävlingen tusentals orienterare i alla åldrar från hela världen. Avtalet mellan Bookabus och O-Ringen omfattar samordning och planering av transporter för samtliga deltagare under evenemangen åren 2025, 2026 samt 2027. Transporten av cirka tolv tusen resenärer kommer innefatta cirka 75 bussar dagligen under evenemanget.

Bookabus är en del av Vy Buss och med sin bokningsplattsform samarbetar Bookabus idag med ett flertal lokala bussoperatörer. Bookabus har tidigare erfarenhet av uppdrag som transportör under större evenemang.

– Under 2024 har Bookabus levererat busstransport under evenemang såsom Eurovision Song Contest samt finalen av Outnorth Trailtour Bohusläns Bästa. Vi tar med oss nyttiga erfarenheter från det och ser fram emot att få använda vår expertis för att säkerställa en smidig och effektiv transportlösning även under O-Ringen, säger Elvir Rascic, affärschef på Bookabus.com.