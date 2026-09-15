Gratis frukost för buss- och tågresenärer

Östgötatrafiken och flera av kommunerna i Östergötland bjuder i morgon, den 16 september, resenärer på frukost på utvalda platser. Erbjudandet är en del av Östgötatrafikens program för den europeiska mobilitetsveckan som inleds då och som pågår till den 22 september. Veckan är ett EU-initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor.

Temat i år är mobilitet för alla med ett särskilt fokus på att hållbara resor även ska vara tillgängliga, trygga och möjliga för människor i olika åldrar och livssituationer.

Förutom att resenärer bjuds på frukost den första dagen blir det livemusik på regionaltågen Östgötapendeln under fredag och lördag. På den bilfria dagen, den 22 september, går det att köpa en biljett för en krona i Östgötatrafikens app. I Linköping och Norrköping kan resenärer i kollektivtrafiken få ett kostnadsfritt dagspass hos ett företag som hyr ut elsparkcyklar.

– Kollektivtrafiken är en viktig del av ett hållbart och tillgängligt Östergötland. Men hela resan räknas. Därför vill vi visa hur buss, tåg, gång, cykel och andra mobilitetslösningar kan kombineras och göra det enklare att resa utan egen bil, säger Johan Kindén, vd för Östgötatrafiken.

Som vi tidigare har rapporterat engagerar sig också Länstrafiken Kronoberg i den europeiska mobilitetsveckan och den bilfria dagen den 22 september.