Stark ökning för månadskort i hela landet – resandet ökar måttligt

Försäljningen av månadskort i kollektivtrafiken har ökat kraftigt sedan priset tillfälligt halverades för det andra halvåret. På en del håll, som i Luleå, Kronoberg och Halland, har ökningen varit dramatisk. Övriga periodbiljetter rasar och enkelbiljetterna backar nästan överallt. Resandet med bussar och regionaltåg har också ökat, men ökningen har varit måttlig enligt en rundfråga som Bussmagasinet har gjort.

Flera regioner rapporterar också om att det halverade priset på månadskort har gett klirr i kassan för kollektivtrafiken – om det statliga stödet till det halverade priset räknas in. Många uppger att det ännu är för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna av prissänkningen, vare sig den blir kvar efter årsskiftet eller om det sker en återgång till tidigare priser.

Här rapporterar vi om erfarenheterna från en rad regioner – men vi återkommer med ytterligare rapporter. Vi har tidigare rapporterat om utvecklingen för SL och Västtrafik och Mälardalstrafik, likaså om Östgötatrafiken och Mälardalstrafik.

Gävleborg och X-trafik har under tiden 1 juli – 31 augusti sålt 54,6 procent fler 30-dagarsbiljetter än samma tid förra året. I absoluta tal handlar det om 7 816 fler biljetter, uppger Jenny Bergström på Region Gävleborg.

X-trafik rabatterar både 30-dagarsbiljetter och biljetter som betalas månadsvis via autogiro. Om man räknar in båda biljettyperna har försäljningen ökat med 32,8 procent eller 7 862 biljetter under de två månaderna. Samtidigt har antalet sålda enkelbiljetter under perioden minskat med fem procent och antalet sålda årsbiljetter med 65 procent.

Mellan den 1 juli och 31 augusti ökade resandet med 6,2 procent. Tyngdpunkten låg i augusti där ökningen var nio procent medan den i juli var 2,6 procent.

– Vi hoppas att försäljningen resten av året fortsätter att ligga kvar på samma höga nivå och att vi får en resandeökning på 10 – 15 procent jämfört med förra året, uppger Jenny Bergström.

– Om det reducerade priset på månadskort kvarstår efter årsskiftet hoppas vi på en fortsatt positiv resandeutveckling. Om vi återgår till ordinarie priser vid nyår hoppas vi ändå att resandet kommer att vara ungefär två procent högre än föregående år.

Hittills har X-trafik inte behövt förstärka trafiken.

Kronoberg: Patrik Ohlson, försäljningsansvarig på Länstrafiken Kronoberg, uppger att man under juli sålde 79 procent och under augusti 62 procent fler 30-dagarsbiljetter än motsvarande månader förra året.

Samtidigt har antalet sålda enkelbiljetter minskat med cirka åtta procent. Försäljningen av två andra biljettyper har i princip helt upphört i Kronoberg. Det är årsbiljetter och biljetter som gäller tio resdagar under en 30-dagarsperiod.

Länstrafiken Kronoberg har ännu inte gjort någon bedömning av de långsiktiga effekterna av prissänkningen, vare sig den upphör vid årsskiftet eller förlängs.

Västernorrland: Din Tur rapporterar att försäljningen av 30-dagarsbiljetter har ökat med hela 84 procent under perioden 1 juli – 4 september. I absoluta tal sålde Din Tur under perioden 10 088 sådana biljetter under perioden, jämfört med 5 493 samma tid förra året.

Försäljningen av övriga biljetter har minskat med sju procent och resandet ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare, uppger Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig hos Din Tur.

Hittills har Din Tur inte behövt öka trafiken, men enligt Michaela Björk håller man ett särskilt öga på stadstrafiken i Sundsvall samt trafiken mellan Sundsvall och Härnösand.

När det gäller utvecklingen efter nyår bedömer Din Tur att om det reducerade priset kvarstår kan en del sällanresenärer välja kollektivtrafiken. Om priset däremot återgår till det tidigare kan de som nu köpt periodbiljetter återgå till att växla mellan bil och kollektivtrafik.

Västmanland: Även hos VL i Västmanland är mönstret tydligt. 30-dagarsbiljetterna har ökat och de flesta andra biljettyper minskat jämfört med i fjol, uppger Mats Ellman, verksamhetschef för allmän kollektivtrafik vid kollektivtrafik-förvaltningen i Region Västmanland.

Under perioden juli – augusti ökade försäljningen av 30-dagarsbiljetter med 29,1 procent till 16 380 sålda biljetter. Samtidigt backade enkelbiljetterna med 19,3 procent till 209 904 sålda biljetter. 10-resorsbiljetterna minskade med 29,6 procent och 40-resorsbiljetterna med 49,1 procent.

Däremot ökade VL:s försäljning av 24-timmarsbiljetter med 9,1 procent.

Den kraftiga ökningen av sålda 30-dagarsbiljetter har gett en mer måttlig ökning av resandet: 4,7 procent. Tätortstrafiken i Västerås svarade för nästan hela resandeökningen. Där ökade antalet resor med kollektivtrafiken med 6,2 procent. I den regionala trafiken var resandeökningen blygsamma 0,4 procent och i övrig lokal trafik minskade resandet med 26,8 procent.

– Vi hade väntat oss en större ökning av resandet och vi förväntar oss ett ökat resande för resten av året. Det är ännu för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna, förklarar Mats Ellman.

Luleå: I Luleå svarar det kommunägda Luleå Lokaltrafik, LLT, för kollektivtrafiken. Under juli och augusti har LLT:s försäljning av 30-dagarsbiljetter ökat med dramatiskt 136 procent till 9 273 biljetter. Det har också gett klirr i kassan. Trots det halverade priset har intäkterna från 30-dagarsbiljetterna ökat med 14,9 procent.

Men samtidigt har försäljningen av alla andra biljettyper minskat. Och de minskade intäkterna från dessa är betydligt större än de ökade intäkterna från 30-dagarsbiljetterna, uppger Anna Kowal Lindbäck, marknad-och kommunikationschef vid LLT.

Under de två sommarmånaderna fick LLT totalt in 358 000 kronor mer än i fjol på 30-dagarsbiljetterna. Men samtidigt tappade man 2 445 000 kronor på övriga biljetter. Störst var raset för 90- och 180-dagarsbiljetter. Enkelbiljetterna minskade med elva procent.

Resandet under juli och augusti ökade med nio procent jämfört med i fjol.

– Om det reducerade priset på månadskortet finns kvar efter årsskiftet bedömer vi att vi får en resandeökning på 5 – 10 procent på kort sikt och 10 – 20 procent på längre sikt. Om priset återgår till den tidigare nivån efter bara se månader räknar vi med att en stor del av de nya resenärerna försvinner, kommenterar Anna Kowal Lindbäck.

Jämtland-Härjedalen: Även Region Jämtland – Härjedalen rapporterar att försäljningen av 30-dagarsbiljetterna har ökat kraftigt under juli och augusti.

– När det statliga stödet till månadsbiljetterna räknas in uppgår de samlade intäkterna för periodbiljetterna till cirka 2,70 miljoner kronor i juli och cirka 3,02 miljoner kronor i augusti. Det motsvarar en ökning med cirka 116 procent i juli respektive 101 procent i augusti jämfört med samma månader 2025, förklarar Henrik Jansson som är enhetschef för försäljning och analys vid Länstrafiken i Jämtland.

Till skillnad från många andra regioner har försäljningen av enkelbiljetter samtidigt haft en mindre ökning medan klippkorten har minskat med 42 procent i juli och 54 procent i augusti.

– Vi bedömer att detta till stor del förklaras av att resenärer har valt att gå över till den rabatterade 30-dagarsbiljetten, kommenterar Henrik Jansson.

Resandet har ökat något jämfört med i fjol men de långsiktiga effekterna är svåra att bedöma, oavsett om det halverade priset kvarstår eller om man återgår till ordinarie pris, framhåller Henrik Jansson.

Örebro län: Länstrafiken Örebro sålde under perioden 22 juni – 31 augusti 44 procent fler 30-dagarsbiljetter än samma tid förra året. Samtidigt minskade försäljningen av 24-timmarsbiljetter, enkelbiljetter och flexbiljetter som gäller för tio resor under 40 dagar.

Resandet har ökat med tio procent, mätt i antal påstigande.

– Vår prognos är en resandeökning på cirka tolv procent till hösten. Det halverade kortpriset utgör sju – tio procentenheter av ökningen, kommenterar Mikael Wilhelmsson, analytiker på kollektivtrafiken i Region Örebro.

– Enligt analyser som vi har gjort är det ett relativt begränsat antal linjer och turer som riskerar att få kapacitetsproblem, men vi har en beredskap med förare och fordon för att kunna agera vid behov.

Mikael Wilhelmsson bedömer att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna av det reducerade priset på månadsbiljetter.

– Om det reducerade priset kvarstår efter årsskiftet är det rimligt att förvänta sig att en stor del av den ökade efterfrågan består. Om biljettpriserna återgår till ordinarie efter årsskiftet är det sannolikt att en stor del av den ökade efterfrågan försvinner, kommenterar han.

Halland: Hallandstrafiken redovisar en dramatisk ökning av antalet sålda 30-dagarsbiljetter under perioden 27 juni – 6 september. Samtidigt har försäljningen av andra periodbiljetter störtdykt, medan minskningen för enkelbiljetterna har varit måttlig.

Under de tio veckorna från 27 juni – 6 september sålde Hallandstrafiken 96 procent fler 30-dagarsbiljetter än samma tid i fjol. Övriga periodbiljetter rasade med mellan 58 och 90 procent. Enkelbiljetterna minskade med fem procent.

Resandet, mätt i antal valideringar, har ökat med totalt fyra procent. Intressant är att ökningen har varit större mot, sex – sju procent, mot slutet av perioden när många semestrar har varit över och skolorna har börjat.

– Vi väntar oss en liknande utveckling resten av året och ett resande som ökar cirka fem – tio procent. Vi väntar oss också ökade intäkter när det statliga bidraget räknas in, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng, försäljningsanalytiker vid Hallandstrafiken.

– Om det reducerade priset på månadskort kvarstår efter årsskiftet skulle det vara positivt för resandet och försäljningen av periodbiljetter. Om priset återgår till det ordinarie räknar vi me att i huvudsak återgå till det normala när det gäller försäljning och resande.

Värmland: Värmlandstrafiks försäljning av 30-dagarsbiljetter ökade i juli med 107,7 procent och i augusti med 73,4 procent. Men juli var en stillsam månad och i absoluta tal sköt försäljningen fart först i augusti. Samtidigt har försäljningen av enkelbiljetter dalat – i juli med tre och i augusti med tolv procent.

Någon tydlig effekt på resandet har det halverade priset på månadskort inte fått i Värmland under juli och augusti. I juli minskade faktiskt resande med 0,8 procent medan det ökade med 0,1 procent i augusti.

Ingela Larsson, kommunikationsstrateg på Värmlandstrafik, framhåller att det är svårt att läsa av eventuella trender när det gäller resande och försäljning för en så kort period som två månader.

– Det blir särskilt intressant att följa utvecklingen under hösten när arbete, skolor och studier är igång igen, kommenterar hon och förklarar att utvecklingen på lång sikt är såvrt att ännu bedöma.

– Priset är en faktor när man väljer resesätt, men det finns också många andra faktorer som påverkar, till exempel trafikutbud, arbetssituation, skolrutiner, väder och väg/banarbeten. Vid en återgång till ordinarie priser är det rimligt att förvänta sig att en del av den förändring vi sett i biljettförsäljningen också går tillbaka. Hur stor effekten blir på själva resandet är däremot svårare att bedöma.

– Det är därför viktigt att analysera både försäljning och resande under hela försöksperioden och därefter se vilka förändringar som varit tillfälliga och vilka som eventuellt består även efter en prisförändring.

Bussmagasinet återkommer med ytterligare rapporter om effekterna av det halverade priset på månadsbiljetter.