Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Har Stockholm inte lärt sig något från processen med införandet av en miljözon klass 3? Det frågar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund en debattartikel. Hon konstaterar att utredningen om en utvidgning av den kontroversiella miljözonen är klar men att Trafikkontoret i Stockholm inte har haft någon kontakt med varken bussbranschen eller flera andra berörda branscher. Inte heller har man fått veta något om utredningens slutsatser.