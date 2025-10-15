Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nyheter »
Avtalsklart för bussbranschen (0)
Sveriges Bussföretag och fackförbundet Kommunal tecknade på onsdagen ett nytt Bussbranschavtal. Avtalet följer det märke som industrins parter tecknat med ett samlat avtalsvärde på 6,4 procent över två år. Bussbranschavtalet omfattar 230 företag och 23 000 anställda.
Reportage »
Volvo Bussar växlar upp när MCV inviger ny fabrik: ”Vi ska återta vår marknad” (0)
Volvo Bussar satsar nu på full leveransförmåga i och med att företagets egyptiska partner MCV på tisdagen invigde en helt ny produktionslina för Volvos elbussar. Där bygger MCV karosser till Volvos eldrivna stads- och regionbussar. Leveranserna har redan inletts. ”Vi siktar på att steg för steg återta minst de marknadsandelar som vi tappat under de två år vi har förändrat vår affärsmodell”, säger Volvo Bussars vd Anna Westerberg till Bussmagasinet.
Turism »
Ny Sverigechef för Strömma (0)
Turismföretaget Strömma Turism & Sjöfart har rekryterat Charlotta Olsson som ny Sverigechef. Hon kommer närmast från posten som vd för Nobis nya hotell Hagastrand i Stockholm. Innan dess var hon vd för Hotel Diplomat och Villa Dagmar, båda i Stockholm. Charlotta Olsson har redan tillträtt sin nya post.
Persontrafik »
Förslag: RUT- och ROT-avdrag för resor (2)
Bilen innebar en frihetsreform under 1900-talet. Nu behövs en ny frihetsreform där människors behov går hand i hand med kraftigt minskade utsläpp och mer plats i städerna för bostäder, handel, kultur och mötesplatser. Det skriver en rad tunga namn inom svensk kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens industri. Bland annat föreslår de skatteavdrag för delade mobilitetstjänster med RUT- och ROT-avdrag som förebild.
Busworld »
Busworld satte nytt rekord (0)
Världens största bussmässa, Busworld i Bryssel, satte nytt rekord. Utställarna var fler än någonsin, utställningsytan likaså. Även antalet besökare under mässdagarna var fler än någon gång tidigare. Det visar siffror som Busworld nu har sammanställt.
Ledare »
Ledare: Topparna lämnar ett SL i kris (5)
Tänk er själva: En verksamhet med drygt tusen anställda som sakta blir allt fler. Samtidigt krymper själva kärnverksamheten som omfattar cirka 10 000 personer och som varje dag har 700 000 – 800 000 kunder. Bland kunderna växer missnöjet.
Utblick – nytt om annan kollektivtrafik »
Järnvägssatsningar gynnades när Trafikverket räknade fel (0)
I tio års tid har Trafikverket räknat fel när det gäller att avgöra vilka järnvägssatsningar som är samhällsekonomiskt lönsamma. Samtidigt har väginvesteringar missgynnats. Nyttan av vissa järnvägsprojekt har överskattats med upp till 20 procent. Det avslöjar Sveriges Radio Ekot som har tagit del av ett internt dokument på myndigheten.
Opinion »
Har Stockholms stad inte lärt sig något av hanteringen av införande av miljözon 3? (1)
Har Stockholm inte lärt sig något från processen med införandet av en miljözon klass 3? Det frågar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund en debattartikel. Hon konstaterar att utredningen om en utvidgning av den kontroversiella miljözonen är klar men att Trafikkontoret i Stockholm inte har haft någon kontakt med varken bussbranschen eller flera andra berörda branscher. Inte heller har man fått veta något om utredningens slutsatser.
Internationellt »
KONTAKT – internationella elbussnyheter i urval (0)
Vi ger er ett axplock elbussnyheter från andra länder, främst i Europa men ibland även med utblick till andra delar av världen. Den här gången: Äntligen klart för BRT-satsning i Paris; Dubbelledat och elektriskt för schweizisk stad; Stor elbussorder till Irizar.