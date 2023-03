Liten dosa håller koll på tempen i bussen

En liten dosa i bussarna säkrar att temperaturen är behaglig för både förare och passagerare när bussen på morgonen kör ut från depån, även kalla vintermorgnar. Dosan innehåller sensorer som bussföretaget Skellefteå Buss har installerat i sina fordon. Sensorerna mäter i realtid temperaturen inne i bussarna när de står parkerade i bussdepån på natten. Genom en app kan personal kontrollera så att bussarna har rätt temperatur och snabbt vidta åtgärder om det behövs.

Vintertid kan det vara en tuff utmaning för bussföretaget att säkra rätt temperatur inne i bussarna. Det gäller framför allt i lokaltrafiken där dörrarna öppnas ofta och släpper ut varm luft. Det finns även potentiella felkällor i bussdepån som kan göra att bussarna inte har den önskade temperaturen när de ska gå i trafik på morgonen.

– Det kan vara alltifrån en kortslutning i en sladd till att en rampkoppling inte sitter som den ska. Tack vare sensorerna går det ett automatiskt larm via appen om temperaturen i en buss sjunker under en viss nivå på natten. Då uppmärksammas ansvarig personal, så att de kan agera genom att byta ut bussar som inte är varma och se till att de värms upp innan de går ut, säger Per Lindfors som är Skellefteå Buss´ projektledare i implementeringsarbetet för den nya lösningen.

Tekniken har utvecklats i samarbete med IoT-avdelningen på Skellefteå Kraft, som redan hade en liknande lösning för andra verksamheter inom kommunen. IoT står för internet of things, sakernas internet.

Till en början installerades sensorerna i tio av bussarna som ett pilotprojekt våren 2022. Resultatet blev lyckat och nu finns det sensorer installerades i samtliga 79 av Skellefteå Buss bussar som går i lokaltrafiken och är stationerade i Skellefteå.

Förutom i appen kan bussarnas temperatur även övervakas via datorer. Det gör det möjligt med mer djuplodande analyser av temperaturkurvorna över tid. De ansvariga för verkstaden är mycket nöjda med de möjligheter som den nya tekniken för med sig.

Vid extremt kalla dagar finns det en risk att temperaturen inne i bussarna sjunker och då är det här ett väldigt bra system. Det gör att vi kan säkerställa att bussarna håller den temperatur på 18–22 grader som de ska ha under körning. Dessutom ser jag att det finns det stora möjligheter att utveckla systemet ytterligare. Det skulle till exempel kunna vara till hjälp även på sommaren, när det istället handlar om att bussarna inte ska vara för varma, berättar Skellefteå Buss fordonsledare Hussein Alsaedi.