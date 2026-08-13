Bussarna står stilla när Öresundsbron slår rekord

Vägtrafiken över Öresundsbron slog rekord under det första halvåret och ökade med 1,9 procent jämfört med fjolårets första sex månader. Men busstrafiken över bron minskade marginellt. Det rapporterar Øresundsbro Konsortiet som också redovisar ett starkt ekonomiskt resultat.

Totalt passerades bron i genomsnitt av 20 797 fordon per dygn under årets först sex månader. I fjol var det 20 403. Det innebär att vägtrafiken över bron ökade med 1,9 procent i år.

Personbilar och godstrafiken (lastbilar och varubilar) över bron ökade med 1,5 respektive 6,3 procent.

Men busstrafiken över bron backade något och bussarna utgör endast en marginell del av alla fordon som passerar bron. I snitt passerade 144 bussar per dag över Öresundsbron under det första halvåret. I fjol var det 147. Det motsvarar en nedgång på två procent.

Utvecklingen av tågtrafiken över bron redovisas senare av Øresundsbro Konsortiet.

Pengarna fortsätter att rulla in till Øresundsbro Konsortiet som redovisar ett resultat på 859 miljoner danska kronor (1,27 miljarder SEK) före värdeförändring. Konsortiet räknar med ett helårsresultat före värdeförändring på 1 700 – 1 800 miljoner danska (2,5 – 2,7 miljarder SEK).