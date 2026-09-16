Första miljardnotan för halva kortpriset



Landets regioner har nu skickat in sina första ansökningar till staten om ekonomiskt stöd med anledning av det halverade priset på månadskort. Totalt vill de 21 regionerna ha drygt en miljard för juli och augusti. Utbetalningen av stödet sköts av Naturvårdsverket.

Samtliga 21 regioner har ansökt om bidraget. Deras ansökningar uppgår till totalt 1 001 821 468 kronor för perioden 1 juli till 31 augusti. Stödet kan sökas i tre omgångar. Totalt har regeringen avsatt 6,5 miljarder kronor för bidraget.