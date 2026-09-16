Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Första miljardnotan för halva kortpriset

Publicerat av • 16 september 2026 • Sida för utskrift

Det var i somras som Tidöpartierna  presenterade nyheten om halverat pris på Månadsbiljetter. Nu har den första miljardnotan kommit.


Landets regioner har nu skickat in sina första ansökningar till staten om ekonomiskt stöd med anledning av det halverade priset på månadskort. Totalt vill de 21 regionerna ha drygt en miljard för juli och augusti. Utbetalningen av stödet sköts av Naturvårdsverket.

Samtliga 21 regioner har ansökt om bidraget. Deras ansökningar uppgår till totalt 1 001 821 468 kronor för perioden 1 juli till 31 augusti.  Stödet kan sökas i tre omgångar. Totalt har regeringen avsatt 6,5 miljarder kronor för bidraget.
«
»

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

© 2026 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)