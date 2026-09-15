Visingsö har blivit elektriskt

Nu är Öasvängen på Visingsö elektrisk. Visingsö är Vätterns största ö. Trafiken körs med en Otokar eCentro. Sommartid körs Öasvängen, eller linje 126 som är det formella namnet på linjen, enligt en fast tidtabell och trafikerar då alla hållplatser på ön, höst, vinter och vår behöver resenärerna förboka sin resa hos JLT, Jönköpings Länstrafik.

Den nya elbussen har nu varit i trafik några veckor och används i såväl linjetrafik som för serviceresor. Bussen har plats för elva sittande och sex stående resenärer samt en rullstolsplats.

– Vi hoppas och tror att detta ska bli ett lyft för både öbor och besökare, säger Anna-Karin Malm, serviceresechef på JLT.

– Den nya bussen är något mindre än den vi hade tidigare, så nu har föraren lite lättare att ta sig fram på öns fina men lite smala vägar. Bussen är också utrustad med bättre komfort och ny teknik.

Otokar eCentro är en relativt ny buss på svenska vägar. Otokar visade den första gången för svenska bussföretag i september 2024 då vi också presenterade den.