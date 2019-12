Julklappar och julmat med expressbuss

Expressbussföretaget Vy Bus4You fortsätter att satsa på välgörenhet inför jul. Under november samlade företaget in pengar till vinterskor för barn som lever i fattigdom. Nu skänker bussbolaget fem kronor till välgörenhetsorganisationen Giving People för varje bokad resa under perioden 9 – 22 december. Pengarna går oavkortat till behövande familjer och målet är att minst 1000 barn ska få en julklapp och julmat.

Sammanlagt hoppas bussbolaget att samla in minst 300 000 kronor. För att få ut presentkorten innan julafton skänker Vy Bus4You 150 000 kronor till Giving People redan nu. Resterande summa samlas in via bokade biljetter och aktiviteter via sociala medier.

– Många barn och deras familjer lever i fattigdom i Sverige. Julen närmar sig och det finns föräldrar som känner oro för att inte kunna ge sina barn en fin jul. Vi vill hjälpa dessa familjer att få en minnesvärd jul, säger Anna-Karin Mooren, kommunikationsansvarig på Vy Travel.

Förra julen fick fler än 2200 familjer Giving Peoples hjälp med julmat eller julklappar. Av dessa stod Vy Bus4You för närmare hälften av bidragen.

I och med samarbetet med Giving People har Vy Bus4You tillsammans med dess gäster kört in närmare 1 miljon kronor under totalt fyra år. Pengarna som körs in går oavkortat till barn som lever under ekonomisk utsatthet i Sverige. När den aktuella insamlingen är avslutad förväntas närmare 1,4 miljoner kronor ha körts in till barnens fördel.