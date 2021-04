Liten återhämtning för bussarna i EU

En liten återhämtning av bussmarknaden i EU kunde skönjas under mars, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Nyregistreringarna av bussar över 3,5 ton var under månaden 7,7 procent högre än under samma månad förra året. Men för hela det första kvartalet är siffrorna fortsatt dystra.

Under årets tre första månader registrerades totalt 6 560 nya bussar i EU, en minskning med 12,6 procent jämfört med samma period förra året.

Av de stora marknaderna i EU är Frankrike den enda som uppvisar en ökning under kvartalet, +3,8 procent. Spanien minskade med 38,9 procent, Tyskland med 20,8 procent och Italien med 13,8 procent.

Frankrike var också lokomotivet när det gäller nyregistraringarna under mars med en ökning på 58,8 procent, jämfört med mars förra året. Italien ökade med 6,1 procent, medan Tyskland minskade med 13 procent och Spanien med en procent.